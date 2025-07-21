Сперся на москітну сітку: у Тернополі з четвертого поверху випав п’ятирічний хлопчик

У Тернополі з вікна четвертого поверху випав п’ятирічний хлопчик, який виліз на підвіконня і сперся на москітну сітку.

Наразі він перебуває у лікарні в стабільно важкому стані, повідомили у пресслужбі поліції Тернопільщини.

Нещасний випадок стався близько опівночі на вулиці Просвіти у Тернополі. До правоохоронців надійшло повідомлення, що в обласну клінічну дитячу лікарню госпіталізували п’ятирічного хлопчика з політравмою.

Як з’ясували поліціянти, дитина випала з вікна квартири. Хлопчик, перебуваючи на підвіконні в квартирі, сперся на москітну сітку і це стало причиною падіння.

Як уточнив у коментарі для "УП. Життя" речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, батьки дитини на момент інциденту були в квартирі. Про сім’ю відомо, що вона благополучна, на обліках не перебуває.

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Наразі стан хлопчика стабільно важкий, він перебуває у реанімації. Поліцейські встановлюють обставини. Кримінальне провадження щодо цього випадку не відкривали, оскільки поліцейські кваліфікують його як нещасний випадок.

У поліції додають, що для того, аби запобігти подібним випадкам, необхідно встановити на вікнах спеціальні блокатори, які не дозволяють відчинити вікно більше, ніж на кілька сантиметрів.

"Тримайте меблі трохи далі від вікон, щоб дитина не могла вибратися на підвіконня.

Турбота про безпеку вдома – це обов’язок кожного дорослого. Бережіть життя та здоров’я своїх дітей", – додають у поліції.

Нагадаємо, раніше у Чернігові з вікна другого поверху випав хлопчик 2022 року народження. Дитину госпіталізували, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.

Загалом від початку 2025 року в Україні зафіксували 9 випадків випадіння дітей з вікон. Більшість цих інцидентів сталися тоді, коли батьки були поруч.