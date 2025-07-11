В Україні з початку року з вікон випали 9 дітей – патрульна поліція

Від початку 2025 року в Україні зафіксували 9 випадків випадіння дітей з вікон.

Більшість цих інцидентів сталися тоді, коли батьки були поруч, повідомляє Патрульна поліція.

"У більшості таких ситуацій дорослі були поряд, але лише на мить втратили пильність", – йдеться в дописі.

Правоохоронці закликають батьків бути особливо уважними під час провітрювання приміщень, адже вікна часто приваблюють малюків.

Водночас тепла погода і звичка провітрювати оселі створюють небезпечні умови, якщо поруч є маленька дитина.

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Патрульні нагадують: москітні сітки не витримують вагу дитини, тому не можуть захистити від падіння.

Щоб уникнути трагедії, поліція радить:

не дозволяти дитині сидіти чи гратися на підвіконні;

не ставити меблі біля вікон, щоб дитина не могла вилізти;

встановити спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють відчинити вікна;

пояснювати дитині, чому вікна – це небезпечно;

відкривати пластикові вікна лише у відкидному положенні або провітрювати через кватирки;

зачиняти вікна, навіть якщо виходите з кімнати лише на кілька хвилин.

Нагадаємо, 10 липня на Дніпропетровщині з вікна випала дворічна дівчинка.

А станом на квітень 2025 року 6 українських дітей загинули внаслідок розваг на залізниці та ураження струмом.