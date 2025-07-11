В Україні з початку року з вікон випали 9 дітей – патрульна поліція
Від початку 2025 року в Україні зафіксували 9 випадків випадіння дітей з вікон.
Більшість цих інцидентів сталися тоді, коли батьки були поруч, повідомляє Патрульна поліція.
"У більшості таких ситуацій дорослі були поряд, але лише на мить втратили пильність", – йдеться в дописі.
Правоохоронці закликають батьків бути особливо уважними під час провітрювання приміщень, адже вікна часто приваблюють малюків.
Водночас тепла погода і звичка провітрювати оселі створюють небезпечні умови, якщо поруч є маленька дитина.
Патрульні нагадують: москітні сітки не витримують вагу дитини, тому не можуть захистити від падіння.
Щоб уникнути трагедії, поліція радить:
- не дозволяти дитині сидіти чи гратися на підвіконні;
- не ставити меблі біля вікон, щоб дитина не могла вилізти;
- встановити спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють відчинити вікна;
- пояснювати дитині, чому вікна – це небезпечно;
- відкривати пластикові вікна лише у відкидному положенні або провітрювати через кватирки;
- зачиняти вікна, навіть якщо виходите з кімнати лише на кілька хвилин.
Нагадаємо, 10 липня на Дніпропетровщині з вікна випала дворічна дівчинка.
А станом на квітень 2025 року 6 українських дітей загинули внаслідок розваг на залізниці та ураження струмом.