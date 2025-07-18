У Чернігові з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: його госпіталізували

Хлопчик заліз на підвіконня, поки мами не було вдома

У Чернігові з вікна другого поверху випав хлопчик 2022 року народження.

Дитину госпіталізували, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження, повідомила пресслужба поліції Чернігівщини.

Нещасний випадок стався 17 липня близько 15:00 в одній з багатоповерхівок міста.

"Мати залишила сина самого та пішла у власних справах. Хлопчик самостійно підставив стілець, заліз на підвіконня і через відчинене вікно випав з другого поверху на клумбу", – йдеться у повідомленні поліції.

Малюка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до дитячої лікарні.

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Наразі триває розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом залишення дитини в небезпеці (ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років тюрми.

"Поліцейські вкотре закликають батьків неухильно дотримуватись правил безпеки у побуті та пильнувати за своїми дітьми.

Пам’ятайте, що від падіння дитину вбережуть грати або щільно закриті вікна. Простір біля підвіконня має бути вільним від меблів: інакше дитина зможе залізти на них і дістатися вікна. В жодному разі не залишайте дитину без нагляду", – додали правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно подібний випадок стався у місті Покров на Дніпропетровщині – там з четвертого поверху багатоповерхівки випала дворічна дівчинка.

Загалом від початку 2025 року в Україні зафіксували 9 випадків випадіння дітей з вікон. Більшість цих інцидентів сталися тоді, коли батьки були поруч.