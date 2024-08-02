Зберігалася 3 тисячі років: у Шотландії знайшли скарб, обвитий давньою рослиною

У шотландському селі Розмаркі виявили скарб часів Бронзової доби під час підготовки до будівництва житлового комплексу.

Дев’ять бронзових артефактів були переплетені невідомою рослиною віком близько 3 тисячі років.

Розкопки проводила команда археологів Guard Archaeology, повідомляє Heritage Daily.

Науковці дістали дві шийні прикраси, сім кільцеподібних браслетів і, власне, залишки стебел рослин, зав'язаних навколо деяких бронзових предметів.

У ямі виявили 9 бронзових прикрас

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Детальний аналіз показав, що скарб датується приблизно 1000 роком до н.е. і, ймовірно, був схований у плетеному кошику, який з часом розклався.

"Відновлення артефактів було успішно проведено в умовах, необхідних для збереження цих надзвичайно важливих об'єктів, зокрема, дуже делікатних органічних шнурів, які зв'язують деякі предмети разом", – сказала археологиня Рейчел Баклі.

На думку дослідниці, незвичайне збереження рослинного матеріалу, ймовірно, пов'язане з антимікробними властивостями міді (у бронзі). Продукти корозії від міді могли прилипати до органіки та "консервувати" її.

Скарб на рентгені

Вчені припускають, що власники скарбу хотіли ненадовго сховати його, адже яма була неглибока.

Подальші дослідження зможуть дати археологам більше інформації про давнє поселення і, можливо, пояснити, чому скарб так і залишився в землі.

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Нагадаємо, раніше у Британії вчені знайшли "капсулу часу" з рештками доісторичних комах та рослин. А під час будівництва аеропорту на Криті виявили споруду, якій 4000 років.