"Єдиний у світі екземпляр": в Туреччині показали відновлений римський обладунок віком 1500 років

Фото ілюстративне. Відновлення броні, знайденої в 2020-му, зайняло три роки

Після трьох років роботи турецькі спеціалісти завершили відновлення єдиного у світі екземпляра римського обладунку, який знайшли в стародавньому місті Сатала.

Про кінець відновлювальних робіт римського обладунку під назвою Lorica Squamata, інформує Arkeonews із посиланням на міністра культури Туреччина Мехмета Нурі Ерсоя.

Давньоримську броню знайшли в 2020 році під час розкопок в єдиному вцілілому замку східного кордону колишньої Римської імперії.

Дослідники виявили єдиний у своєму роді артефакт в стародавньому місті Сатала, яким близько 600 років керував 15-й легіон Римської імперії – Legio XV Apollinaris.

Пізніше його перевезли для ретельного дослідження та реставрації до Університету Ататюрка в місті Ерзурум (Туреччина).

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Результати томографії показали, що обладунки були майже повністю збереженими. Тому дослідникам вдалося відтворити первісний вигляд броні.

"Єдина відома в світі модель броні Lorica Squamata, яка була відроджена в руках експертів у регіональній лабораторії реставрації та консервації Ерзурума, дійшла до наших днів у майже ідеальному стані", – зазначив міністр у дописі.

За даними дослідників, броня лорика сквамата датується пізнім римським періодом. Обладунки вважають надзвичайно рідкісними через те, що після сильних пошкоджень римляни переплавляли їх, повторно використовуючи матеріал.

🛡️ Satala Antik Kenti'nde Büyüleyici Bir Keşif! 🛡️



Gümüşhane'nin tarihî hazinesi Satala Antik Kenti'nde 2020 yılında bulunan Roma lejyoner zırhı, tam 3 yıl süren özenli çalışmalarla restore edildi.



Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda uzman ellerde yeniden… pic.twitter.com/s9gjwv2Mbm — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 19, 2024

У час розквіту Римської імперії обладунки були поширеним видом броні, адже забезпечували міцний і надійний захист для їхнього власника.

Особливістю броні вважають її структуру, яка мала вигляд луски, частинки якої частково перекривають одна одну. Кожна дрібна частина Lorica Squamata мала товщину від 0,5 до 0,88 мм.

Нагадаємо, під час розкопок громадської будівлі в Ізраїлі археологи знайшли єврейські монети, які датуються між 221 і 354 роками нашої ери.