Папа Римський канонізував першого міленіала: ним став 15-річний підліток з Італії

Папа Римський Лев XIV вперше канонізував міленіала – італійця Карло Акутіса, який помер від лейкемії у віці 15 років. Також до лику святих зарахували П’єра Джорджо Фрассаті.

Глава Католицької церкви проголосив святими двох італійців, які померли молодими, під час меси 7 вересня, інформує The New York Times.

У цей день на площі Святого Петра для церемонії канонізації зібратися десятки тисяч людей. За даними Ватикану, на початку святкування там було близько 60 тисяч вірян, однак протягом заходу люди продовжували прибувати.

У Ватикані кажуть, що пішли на канонізацію померлих італійців, аби заохотити більше молодих людей брати активну участь у церковному житті.

"Вони обидва були молодими і об’єднали християн – ми тут всі разом", – сказала присутня на церемонії 29-річна француженка Єва Дестьє.

Карло Акутіс – підліток із Мілана, який помер від лейкемії у 2006 році. За життя школяр прославився тим, що самостійно навчився програмування та створив онлайн-виставку про євхаристійні дива, яку тепер використовують у тисячах парафій по всьому світу.

Мама хлопця розповідала, що з трирічного віку він постійно просив відвідувати всі церкви, які бачив.

Також Карлос жертвував свої кишенькові гроші нужденним, підтримував однокласників, які пережили розлучення батьків, а також турбувався про міланських бездомних.

Після смерті італійця почали вшановувати через спробу вивести віру за межі храмів – у цифрове середовище.

У 2020 році церква визнала, що семирічний хлопчик з Бразилії вилікувався від рідкісної хвороби підшлункової залози після того, як торкнувся футболки Акутіса. Тоді від імені дитини до померлого підлітка молився священник.

Друге чудо церква підтвердила у травні 2024 року – 21-річна дівчина з Коста-Рики одужала після травми голови після того, як її мати молилася за неї біля могили Карло.

П’єр Фрассаті жив на століття раніше за Карло і був членом італійських католицьких молодіжних рухів та полюбляв альпінізм. Ватикан визнав за ним два випадки зцілення в Бразилії та Італії.

Він помер у 1925 році у віці 24 років від поліомієліту. У 2020 році Фрасатті віднесли до віку блаженних, створивши можливість для подальшої канонізації.

В обох випадках віряни активно поширювали інформацію про юнаків, їхню віру та доброту. В різних країнах світу працюють церкви та школи, присвячені їм.

Викладачка Гарвардського університету Рейчел Макклірі, яка вивчає питання канонізації, підрахувала, що з XVI століттям до 1978 року проходило в середньому 262 роки між смертю людини та зарахування її до святих.

Однак за останніх трьох пап цей період скоротився більш, ніж удвічі. У випадку Фрассаті минуло століття, а Карло – лише 19 років.

Раніше ми розповідали про те, як Ватикан канонізує людей та кого можуть визнати святим.