У Британії на стінах садиби Тюдорів знайшли вирізьблені магічні символи

У свій час до садиби навідувався король Генріх VIII разом зі своєю дружиною Кетрін Говард

В Англії виявили кілька десятків магічних знаків на стінах будинку, яким володіла королівська династія Тюдорів.

Дослідники припускають, символи могли використовувати для ритуального захисту від зла.

Про це повідомили в благодійній організації English Heritage, яка опікується садибою Gainsborough Old Hal в східному графстві Лінкольншир, пише CNN.

English Heritage English Heritage

Колись цей будинок відвідував король Генріх VIII разом зі своєю п’ятою дружиною Кетрін Говард.

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Магічні символи, які раніше вирізьбили на стінах будівлі, виявив волонтер Рік Беррі, який документує різьблені зображення в садибі останні 20 років. Чоловік зізнався, що був здивований, коли кілька років тому помітив раніше нефіксовані символи.

"Я вирішив перевірити, чи зможу я ще щось помітити, і просто продовжую їх знаходити…", – каже Рік Беррі.

Загалом у приміщенні володіння Тюдорів виявили близько 20 зображень, які вирізьбили на стінах. Серед них були знаки Марії – перекреслені літери V, які використовували як заклик до захисту Дівою Марією.

Також у будинку були пентаграми та п’ятикутники – символ-оберіг від зла.

Крім того, Рік Беррі натрапив на прості кола. Припускають, що раніше вони мали ще по шість пелюсток усередині, що створювало знак шестилиста. Раніше вважалося, що це зображення здатне захоплювати демонів.

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У благодійній організації розповіли, що на одного з власників будинку хтось намагався "накласти прокляття". Про це свідчить вирізьблене догори ногами ім’я Вільяма Хікмана, який володів садибою з 1596 року.

В English Heritage кажуть, що в XVI столітті було поширеним уявлення про те, що такий напис є способом прокляття людини.

Також у будинку помітили близько 100 слідів від вогню – ймовірно, таким чином колишні власники намагалися отримати додатковий магічний захист.

"Дивно, що в цих дивовижних старих будівлях, якими ми опікуємося, століттями зберігають таємниці, які чекають на відкриття.

Безсумнівно, Old Hall мав бурхливе минуле, не в останню чергу під час володіння ним, очевидно, непопулярного Вільяма Хікмана, але чому це місце має аж таку високу концентрацію захисного різьблення, залишається загадкою", – додав голова колекції English Heritage Кевін Бут.

Нагадаємо, у Великій Британії історик мистецтва виявив зниклий портрет короля Генріха VIII, коли гортав стрічку соцмережі.