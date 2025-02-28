"Ви не маєте права бути в цій країні": у Празі водій трамвая вигнав сімʼю українців з транспорту

Водій трамвая в Празі з криком вигнав з транспорту сім’ю українців

У Празі водій трамвая з криком вигнав з транспорту сім’ю з України, яка їхала з маленькою дитиною.

На відео, яке поширили в соцмережах, чутно образи щодо національності пасажирів і видно, як водій вдарив чоловіка, що тримав дитину на руках, повідомляє чеське видання iDNES.cz.

Інцидент стався ввечері 27 лютого на зупинці "Отакар" у празькому районі Нусле. Водій трамвая агресивно кричав на чоловіка та жінку з дитиною, які розмовляли українською мовою.

Neznám sice kontext celého konfliktu, ale chování toho tramvajáka je naprosto příšerné! pic.twitter.com/qTCSidWexD — Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) February 27, 2025

Причиною нібито стало те, що дитина "бруднила" сидіння, тобто стала на нього ногами.

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"Тиша. До біса...! Ви не маєте права бути тут, у цій країні! Я викликаю поліцію! Виходьте! Ви забруднюєте трамвай, розумієте?" – крикнув водій чоловікові, у якого на руках була дитина.

Пара відмовилася покидати транспорт. Тоді водій напав на чоловіка та вдарив його. Дитина заплакала і пара все ж покинула транспорт. На відео видно, що ніхто з інших пасажирів у конфлікт не втручався, вони просто спостерігали.

Пізніше батько дитини прокоментував інцидент для сайту Vinegret.cz, який спеціалізується на інформації для українців у Чехії.

"Мої батьки везли дитину додому, і водієві не сподобалося, що та стояла ногами на сидінні і дивилася у вікно, хоча тато показав, що взуття чисте, і одразу взяв дитину на руки", – розповів чоловік.

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Справу розслідують транспортна компанія та поліція.

Празька міська транспортна компанія (DPP) заявила, що обізнана про інцидент і веде активну роботу з його усунення.

Правоохоронці зі свого боку зазначили, що досліджують відео конфлікту. Злочин може бути порушенням прав громадянського співіснування, йдеться в заяві поліції.

Радник з питань транспорту Зденек Гржиб також обурений ситуацією.

"Незалежно від обставин, така поведінка абсолютно неприйнятна. Особливо на очах у маленької дитини. Ми терміново вирішуємо це питання з Празькою громадською транспортною компанією, в тому числі якомога швидше вживаємо заходів із трудового законодавства. І я хочу чітко сказати, що громадський транспорт є для всіх, незалежно від походження чи національності", – написав він у соцмережах.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан зробив аналогічну заяву.

"Що б не сталося, вихід – не агресія з боку водія, особливо в присутності маленької дитини, не кажучи вже про суперечки про національність", – зазначив посадовець.

Мер Праги Богуслав Свобода заявив у Х, що відео інциденту в трамваї "шокує".

"Побачити, як працівник транспортної компанії викидає пасажира з машини з ксенофобськими висловлюваннями, а потім фізично на нього нападає, вже само по собі шокує.

Але те, що навіть маленька дитина спостерігає за цією агресією – і словесною, і фізичною – це непростимо", – додав він.