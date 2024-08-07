У Харкові вшосте проведуть ЛГБТ-прайд: заходи заплановані на вересень

У вересні у Харкові планують провести низку заходів на підтримку ЛГБТ-спільноти. Для міста це буде вшосте.

Прайд поєднають із благодійним збором для військових, повідомили в організації "ХарківПрайд".

Подія триватиме з 7 по 15 вересня під гаслом "Разом до рівності та перемоги".

Розклад заходів "ХарківПрайду":

7 та 8 вересня – благодійний "ПрайдФест";

13 вересня – урочисте офіційне відкриття "ПрайдХабу";

14 вересня – вшанування памʼяті загиблих ЛГБТК+ військових;

15 вересня – марш "ХарківПрайд".

Одночасно з ними триватиме збір, кошти від якого передадуть на складники для дронів для батальйону ударник БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової та на Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини.

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Нагадаємо, цьогоріч у Києві вперше за час повномасштабної війни відбувся "Марш рівності". З міркувань безпеки цьогорічна кількість учасників була обмеженою, а час і локація акції не оприлюднювали заздалегідь. Всього у Марші взяло участь понад 500 людей.