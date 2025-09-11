Вбивство школярів на Вінниччині: у гімназії розповіли про конфлікти підозрюваного вчителя з учнями

Вбивство школярів на Вінниччині: за словами свідків, вчитель конфліктував з учнями

Колишній вчитель, якого підозрюють у вбивстві двох школярів на Вінниччині, під час роботи у школі мав конфлікти з учнями.

За словами свідка, раніше він намагався душити одного із вбитих хлопців.

Про це розповіли працівники Копистиринської гімназії Шаргородської міської ради у коментарі hromadske.

Керівництво закладу розповіло, що 23-річний підозрюваний Олексій Пономарьов влаштувався на роботу в гімназії в жовтні 2024 року. Він працював вчителем англійської молодших класів та учнів 5-6 класів на неповну ставку.

Тоді в нього почали виникати конфлікти з п’ятикласниками. Діти скаржилися, що вчитель лаявся та шарпав їх.

"Діти розповідали, що він часто шарпав їх за руки, притискав у коридорах, використовував нецензурну лексику та брав їхні речі", – розповіла "Суспільному" директорка гімназії Олена Кушнір.

За її словами, тодішня очільниця закладу на це ніяк не реагувала та захищала Пономарьова.

Олена Кушнір згадала також про випадок, коли мама п’ятикласника прийшла до школи поскаржитися, що її дитину ображають. Натомість її попередниця пригрозила викликати поліцію на жінку.

Коли справа дійшла до відділу освіти, екскерівниця закладу покинула гімназію за власним бажанням. Пономарьов залишився працювати, оскільки нових підстав для звільнення не було.

Однак у квітні 2025 року у вчителя виник конфлікт з одним зі школярів, який загинув під час нападу 10 вересня.

Під час інциденту учні перебували в укритті через повітряну тривогу. Заступниця директорки, яка була там, почула шум і побачила, як інший вчитель розбороняє Пономарьова та одного із загиблих старшокласників. За її словами, педагог душив школяра.

Тоді свій вчинок вчитель не пояснив, але погодився написати заяву на звільнення. Мама постраждалого хлопця написала заяву до поліції. Справу мали розглядати в суді наприкінці вересня.

Як розповів "Суспільному" керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко, підозрюваному готується повідомлення про підозру за статтею 115 частиною 2 пунктом 1 Кримінального кодексу України — умисне вбивство двох або більше осіб. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Ткаленко зазначив, що злочин було вчинено "в умовах очевидності" та з особливим цинізмом – у центрі міста та серед білого дня. Удари були спрямовані у життєво важливі ділянки – шию та серце. Від них підлітки загинули на місці.

Після нападу підозрюваний намагався втекти, проте протягом 40 хвилин його затримали правоохоронці. Чоловіка знайшли на відстані близько 7 кілометрів від місця події.

Нагадаємо, 10 вересня у Шаргороді на Вінниччині знайшли мертвими двох учнів 10 та 11 класів місцевої школи. Їхні тіла мали сліди ножових поранень.

Поліція затримала підозрюваного – 23-річного чоловіка, який раніше був вчителем хлопців.

Правоохоронці встановили, що зловмисник напав на підлітків, коли ті прямували до школи. Одному школяру він завдав 10 ударів ножем, іншому – 5.

Прокурор назвав особисту неприязнь одним з мотивів нападу.