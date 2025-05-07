Українки, які зазнали поранень, взяли участь у фотосесії для Playboy

Військові та цивільні жінки, які отримали поранення та ампутації внаслідок війни, взяли участь у фотосесії для глянцю "Playboy Україна".

Журнал презентував спецвипуск із фотопроєктом "Краса зі шрамом" – про жінок, які пережили війну, поранення та реабілітацію.

У випуску знялися військові Анастасія Савка ("Фенікс"), Яна Залевська ("Мультик"), Крістіна Саніна, а також поранені цивільні жінки – Надія Оксюта й Ольга Дятлюк.

Знімки зробив відомий фотограф Костянтин Ліберов.

На обкладинці спецвипуску – героїня премії "УП 100: Сила жінок" Анастасія Савка Костянтин Ліберов/Playboy Україна

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Автори проєкту "Краса зі шрамом" кажуть, що метою випуску було показати жіночу силу та красу, які "не зникають після травми", а також допомогти жінкам прийняття себе після поранень.

"Вони дивляться в об’єктив і в дзеркало, щоби сказати: "Я є. Я прекрасна і варта любові". Ця краса – не для порівнянь. Вона – щоб надихати", – написали в Playboy.

Проєкт покликаний переосмислити жіночу красу після травми та зробити видимими тих, хто пройшов війну Костянтин Ліберов/Playboy

Проєкт покликаний переосмислити жіночу красу після травми та зробити видимими тих, хто пройшов через війну.

Для фотосесії героїні позували у сукнях українських дизайнерів та прикрасах з колекції "Любов варта всього" від проєкту "Ми однієї крові".

Що відомо про героїнь проєкту

Анастасія Савка Костянтин Ліберов/Playboy

Львівʼянка Анастасія Савка – снайперка і лауреатка премії "УП 100. Сила жінок".

До великої війни Анастасія займалась вихованням сина Яреми та працювала у са­лоні автосервісу. А з початку вторгнення – стала снайперкою у складі 118-ї бригади.

28 листопада 2023 року на Запорізькому напрямку вона підірвалася на міні та втратила ногу. Згодом "Фенікс" опанувала протез.

Влітку 2024 року Анастасія заручилася з ветераном Олексієм Левченком. Закохані познайомилися під час реабілітації в центрі Superhumans.

Яна Залевська Костянтин Ліберов/Playboy

Яна Залевська з позивним "Мультик" – операторка FPV-дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

До повномасштабного вторгнення Яна жила в Херсоні, була в декретній відпустці й навчалася на масажистку. Але після 1,5 місяця життя в окупації – вирішила йти на фронт.

Яна Залевська Костянтин Ліберов/Playboy

Служила військовою журналісткою, бойовою медикинею, а згодом перекваліфікувалася на операторку дронів.

4 серпня 2024 року Яна отримала важке поранення внаслідок атаки ворожого дрона – уламками їй посікло обличчя й тіло. Втім, після реабілітації вона планує повернутися до служби.

Крістіна Саніна Костянтин Ліберов/Playboy

Крістіна Саніна – капітан ЗСУ, ветеранка і мама маленької доньки.

Крістіна втратила обидві ноги, а тепер проходить реабілітацію в центрі "Титанові" та допомагає іншим пораненим військовим.

Військовослужбовиця стала першою жінкою в Україні, якій провели протезування остеоінтегративним методом, під час якого титановий імплант вводять у кістку.

Ольга Дятлюк Костянтин Ліберов/Playboy

Вінничанка Ольга Дятлюк – підприємиця, мати двох дітей і дружина загиблого військового, яка пережила обстріл Вінниці 14 липня 2022 року.

Ольга отримала травму, коли Росія завдала ракетного удару по Будинку офіцерів та лікарні у центрі Вінниці.

Жінка змогла вибратися з будівлі у полум'ї та вижила, отримавши численні опіки, переломи ребер та контузію. Потім – пройшла тривале лікування і реабілітацію від благодійного проєкту "Неопалимі".

У серпні 2023 року її чоловік Юрій Дятлюк, боєць 95-ї бригади ДШВ, загинув на Донеччині. Відтоді Ольга підтримує інших жінок, які втратили чоловіків на війні.

Надія Оксюта Костянтин Ліберов/Playboy

Надія Оксюта – відеографка, контентмейкерка та мама маленької доньки.

18 січня 2023 року Надія вела доньку в дитсадок у Броварах, аж раптом вони опинилися поблизу епіцентру трощі гвинтокрила, на борту якого було керівництво МВС.

Надія та її дитина зазнали опіків обличчя й верхніх та нижніх кінцівок, пройшли тривале лікування спершу в Києві та Львові, а потім – в Австрії.

Згодом Надія долучилася до благодійного проєкту "Неопалимі": медики досі допомагають їй покращити стан рубців.

"Ми живі – це головне. Це перші слова, які я сказала Алісі два роки тому після того, як ми вибігли з вогню.

Багато хто говорить, що це наш другий день народження… Для мене це важкий день. Але я не здалась, не згасла. Ця трагедія мене не зламала. Я прийняла себе, свій вигляд і стан. Своїм прикладом я показую Алісі, що все буде добре", – писала Надія.