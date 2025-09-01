У Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати відстрочку для деяких категорій студентів

У ВР зареєстрували законопроєкт щодо відстрочок для студентів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації деяким студентам, яким виповнилося 25 років.

Він розміщений на сайті парламенту.

Автором законопроєкту №13634-1 є народний депутат від партії "Слуга народу" та член Комітету Верховної ради з питань освіти Роман Грищук.

Документ пропонує запровадити відстрочку від призову на військову службу для:

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачів фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років , та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачів вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми (студент має закінчити навчання у встановлений термін без відрахувань, перескладань, переведень тощо), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторантів та лікарів/фармацевтів-інтернів, лікарів-резидентів.

Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту за рівнем, вищим за той, який здобули раніше.

Також пропонується надати відстрочку працівникам закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. При цьому вони мають бути:

науковими працівниками закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічними працівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічними працівниками закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

"Розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави, але сприятиме залученню фахівців-практиків до викладацької діяльності у закладах вищої освіти, збереже кадровий потенціал та забезпечить безперервність освітнього процесу", – йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 13 серпня Кабмін підтримав законопроєкт, який дозволяє отримати відстрочку педагогам закладів вищої та позашкільної освіти державної і комунальної форм власності, які мають науковий ступінь, працювали там станом на 1 січня 2025 року і продовжують працювати за основним місцем роботи.