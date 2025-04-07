У Японії медичний гелікоптер із 6 людьми впав у море: врятували трьох
Japan Today
У Японії медичний гелікоптер, що перевозив 86-річну пацієнтку, впав у море.
На борту було шестеро людей, трьох із них вдалося врятувати, повідомляє Japan Today.
66-річний пілот Хіросі Хамада, механік Казуто Йошітаке та 28-річна медсестра Сакура Кунітаке вижили завдяки рятувальним жилетам.
Усі троє потерпали від переохолодження, але були при тямі, коли їх врятувала берегова охорона.
Згодом із води дістали тіла 34-річного лікаря Кея Аракави, 86-річної пацієнтки Міцкі Мотоїші та її 68-річного доглядача Казуйоші Мотоїші.
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Гелікоптер прямував з аеропорту Цусіма (префектура Нагасакі) до лікарні в місті Фукуока.
Причини аварії поки що встановлюються.