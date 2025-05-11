160 кілограмів живих раків у валізах: в Японії трьох китайців впіймали на спробі контрабанди

В Японії заарештували трьох громадян Китаю, у валізах яких знайшли 160 кілограмів живих раків-самітників, що перебувають під охороною.

Про це повідомляє CNN із посиланням на поліцію групи туристичних островів Амамі.

Працівник готелю, де проживали троє громадян Китаю, помітив щось підозріле у валізах, за якими попросили простежити персонал. Японець попередив про це місцеві органи охорони довкілля.

"Вони почули шурхіт у валізах, які зберігалися на складі", – розповіли в поліції.

Згодом поліціянти прибули до готелю, де виявили у шести валізах 160 кілограмів живих раків-самітників.

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24-річного Ляо Чжібіня, 26-річного Сун Чженьхао та 27-річного Го Цзявея заарештували після того, як ті повернулися до готелю. Китайців затримали за зберігання ракоподібних без належного для цього дозволу, інформує Kyodo News.

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У коментарі для CNN у місцевій поліції не назвали вид раків, яких вилучили, але заявили, що тварини вважають "національною пам’яткою природи" в Японії через їхню культурну та наукову цінність. Членистоногі, яких знайшли у валізах, перебувають під охороною японського законодавства.

Архіпелаг Амамі, на одному з островів якого затримали трьох китайців, є популярним туристичним місцем, яке відоме різноманітністю місцевих рослин та тварин.

Раніше в Китаї затримали чоловіка, який у штанях незаконно перевозив понад сотню змій.