15 років тюрми, а не довічне: у Запоріжжі 19-річну студентку засудили за держзраду

У Запоріжжі засудили 19-річну студентку, яка передавала росіянам дані про наслідки ракетних ударів, геолокацію українських військових та об’єктів критичної інфраструктури.

За державну зраду, вчинену за груповою змовою, жінці загрожувало довічне увʼязнення, але їй призначили 15 років тюрми, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Дівчина здійснювала спостереження за будівлею Управління СБУ для встановлення місця дислокації його співробітників.

Також засуджена встановлювала розташування військових підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури в Запоріжжі, а також наслідки ракетних обстрілів міста", – кажуть у відомстві.

Зокрема, дівчина збирала дані про режим роботи підприємств, інтенсивність руху вантажної техніки на відкритій території цехів.

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Усе це студентка випитувала в одногрупників та друзів у "товариських" розмовах. Опісля – передавала зібрану інформацію через месенджер своїй хрещеній, колаборантці з окупованої території, яка входить до керівного складу "окупаційної адміністрації РФ".

Зрештою, дані, які мали допомогти окупантам коригувати ракетні удари, потрапляли до російських спецслужб.

Служба безпеки України зацікавилася студенткою восени 2023 року. Затримали її у березні 2024-го. Відтоді вона перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше тернопільський суд оголосив вирок колаборанту, який очолив училище у Мелітополі й запроваджував стандарти РФ. Чоловіку присудили 15 років тюрми.