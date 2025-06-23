"Були п’яні": у Запоріжжі затримали трьох юнаків, які пошкодили українські прапори

Хлопців покликали на розмову у відділення поліції

У Запоріжжі троє юнаків пошкодили українські прапори. Згодом їх знайшли правоохоронці, хлопці вибачились за вчинок.

Про це повідомила пресслужба поліції Запоріжжя.

Інцидент стався 21 червня в Олександрівському районі. Очевидці зняли на відео, як вночі на одній з вулиць хлопці зняли прапори і почали їх трощити. Відео швидко поширилось соцмережами, так про інцидент дізналась поліція.

"Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявились троє місцевих молодиків віком 19 та 21 років", – йдеться у повідомленні.

Поліція також опублікувала фрагмент розмови з юнаками у відділенні поліції. На запитання щодо мотивів такого вчинку, хлопці відповіли, що це було "спонтанне" рішення.

РЕКЛАМА:

"Просто були у стані алкогольного сп’яніння. Голова не працювала і так вийшло", – відповідають юнаки.

Вони додали, що просять вибачення "перед військовими та перед Україною".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над державними символами (ч.1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає мінімум 17 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше У Черкасах затримали чоловіка, який пошкодив прапори на могилах спецпризначенців, які загинули у боях за Україну.