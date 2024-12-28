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Милувались красою засніжених гір: у Карпатах помітили рись та козулю

Віра Шурмакевич — 28 грудня, 10:12
Милувались красою засніжених гір: у Карпатах помітили рись та козулю
Фотопастка зазнімкувала рись та козулю
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

У природному заповіднику "Горгани" фотопастка зафіксувала козулю і рись поряд із засніженими ялинками.

"Козуля і рись ніби "завмерли" на мить, щоб помилуватися красою засніжених Карпат", кажуть у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Рись євразійська – найбільша кішка Європи. Вона мешкає у дикій природі у Карпатах на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря та на Поліссі у заболочених рівнинах та лісах.

Рись має гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Нещодавно в Карпатах рись помітили прикордонники. А у листопаді 2023-го цю дику тварину зазнімкували у Чорнобильському заповіднику.

Козуля (або сарна європейська) – належить до родини оленевих та є найменшим її представником. Вони живуть переважно у широколистяних та змішаних лісах. Також полюбляють селитися в тих місцях, де просторі галявини межують з чагарниками.

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У заповіднику Горгани зазнімкували диких тварин
Рись біля засніжених ялинок
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Раніше ми розповідали, що рідкісна іберійська рись більше не перебуває під загрозою зникнення, адже популяція цих хижаків зросла.

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