У жовтні відбудеться кільцеве сонячне затемнення: коли і де спостерігати

2 жовтня жителі Південної півкулі зможуть побачити вражаюче астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення, відоме також як "вогняне кільце". В Україні та Європі його не буде видно.

Про це пише Space.

Трансляцію затемнення можна буде переглянути за посиланням.

Як виникає кільцеве сонячне затемнення

Під час цього затемнення Місяць не закриває Сонце повністю, тому навколо нього з’являється яскравий обідок. Це явище виникає через те, що Місяць під час затемнення перебуває на більшій відстані від Землі, тож його розмір здається меншим, ніж Сонце.

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Коли спостерігати

Затемнення почнеться ще на світанку, коли Сонце тільки підніматиметься над горизонтом. Найцікавіший момент – пік затемнення – припаде на середину дня. Завершиться це явище ближче до заходу Сонця.

Як швидкість тіні Місяця впливає на спостереження

Швидкість руху тіні Місяця по поверхні Землі суттєво відрізнятиметься залежно від місця спостереження. Наприклад, на початку шляху тінь Місяця рухатиметься зі швидкістю близько 8,55 мільйонів км/год у центральній частині Тихого океану, на південь від Гаваїв.

Проте в інших регіонах швидкість значно зменшиться. Найповільніше тінь рухатиметься зі швидкістю 2 057 км/год – приблизно як реактивний винищувач – в точці на північний захід від острова Пасхи. У цьому місці "вогняне кільце" буде видно найдовше – 7 хвилин 25 секунд.

Це пов’язано з тим, що в момент, коли затемнення буде видно найбільше, Сонце перебуватиме майже в зеніті, а відстань між Землею та Місяцем буде найменшою. Тінь Місяця рухатиметься майже перпендикулярно до поверхні планети, що зменшить її видиму швидкість і збільшить тривалість спостереження за "вогняним кільцем".

Раніше ми розповідали, що за кілька тижнів науковці запустять космічний корабель Proba-3, два супутники якого імітуватимуть повне затемнення Сонця. Так науковці намагаються зрозуміти сонячні збої в наземних технологіях під час цього явища.