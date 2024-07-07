Жилети з льодом і "зефірні костюми": як спортсмени готуються до спекотної олімпіади у Парижі

Олімпіада в Парижі може стати "найгарячішою". Досі найвищу температуру повітря під час Олімпійських ігор зафіксували в Токіо в 2021 році, та цьогорічні змагання можуть встановити новий рекорд.

Аби показати хороші результати, спортсмени шукають способи адаптуватися до аномальної спеки, інформує The New York Times.

Британська асоціація стійкого спорту та австралійська екологічна організація Frontrunners у своєму звіті зазначають, що цьогорічна спека в Парижі потенційно здатна створити додаткові ризики для спортсменів

З останнього проведення Олімпіади в Парижі в 1924 середня температура в липні та серпні в місті зросла на майже 10°C.

Відтак підготовка до змагань вимагає випробування не тільки сили та швидкості спортсменів, а й здатності справлятися зі спекою. Зокрема, це стосується видів спорту, які потребують витривалості, як-от спортивна ходьба, триатлон та марафонські забіги.

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Тому деяким учасникам, які не звикли до занять спортом за таких умов, доводиться використовувати цікаві способи адаптації.

Акліматизація

"Найкращий спосіб підготовки – це акліматизація, яка передбачає тренування під час спеки, а не просто перебування під сонцем", – сказала медична директорка олімпійської збірної Австралії на Олімпіаді в Парижі Керолін Бродерік.

За словами жінки, повна адаптація до спекотних умов потребуватиме від двох до трьох тижнів тренувань. Однак уже за перші сім днів спортсмени вже зможуть відчути зменшення порогу потовиділення та нижчу частоту серцевих скорочень для того ж рівня навантажень.

Потовиділення

Для комфортного самопочуття під час змагань у Парижі спортсмени також завчасно займаються в імітованих спекотних умовах.

Насамперед це стосується тренувань у місцях з високою температурою та в додаткових шарах одягу.

Раніше цю стратегію випробувала бельгійська команда з хокею на траві під час підготовки до Олімпіади в Токіо. Тоді вони тренувалися в термокамері за температури 50°C.

Дворазовий олімпійський чемпіон і тренер з легкої атлетики Ед Айстоун брав участь у змаганнях за теплої та задушливої погоди Сеулі в 1988 році та Барселоні 1992 року.

Тепер він спеціально готує американських бігунів до спекотних та вологих умов: марафонці Коннер Мантц і Клейтон Янг проводять від 20 до 30 хвилин у сауні після тренувань кілька разів на тиждень.

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Також під час деяких забігів Янг надягає на себе "зефірний костюм" із тканини, яка не пропускає повітря.

Марафонець Рорі Лінклеттер, який представлятиме на змаганнях Канаду, також послуговується таким засобом, зокрема бігає у чорній кофті з довгими рукавами при +27°C.

"Ви – двигун, і якщо двигун гарячий, він згорає швидше і може уповільнити вас. Найперше, що ви можете зробити, – це навчити своє тіло трохи менше зважати на спеку", – поділився спортсмен.

Залишатися охолодженими

Спортсмени також вимушені експериментувати з тактиками збереження прохолоди тіла та збереження зволоженості організму.

У дослідженні, опублікованому в 2023 році, науковці оцінювали вплив спеки та вологості на результати спортсменів під час Чемпіонату світу з легкої атлетики в 2019 року.

За їхніми розрахунками, лише один легкоатлет встановив особистий рекорд, тоді як решта були від 3 до 20% повільнішими, ніж зазвичай.

Керолін Бродерік рекомендує використовувати охолоджені або вологі рушники та прохолодні напої під час перерв. За умов високої температури необхідно підтримувати низьку температуру тіла перед початком змагань і під час них.

Деякі спортсмени використовують жилети з льодом перед гонками або навіть заморожені повітряні кульки з водою, якими охолоджують долоні.

Інші – зменшують температуру тіла губками з прохолодною водою, змоченням голови, шиї та зап’ясть.

Прийняття

Не для всіх спортсменів висока температура – надзвичайні умови. Деякі бігуни, як от американець Тревор Бассітт і Рорі Лінклеттер, не тільки не бояться викликів погоди, а й з нетерпінням чекають на них.

"Усе, що я знаю, – це спека", – сказав Тревор Бассітт, який тренується у спекотному штаті Флорида, де літо триває майже цілий рік.

Канадієць Лінклеттер зізнається, що практикує біг у теплих речах протягом останніх кількох років, тому навіть сподівається на те, що спека допоможе отримати кращі результати.

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