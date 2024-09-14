З якого предмета учасники НМТ отримали найбільший і найменший середній бал: дані організаторів
У 2024 році учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали найвищий середній бал за іспит з німецької мови. Найгірше цьогорічні вступники впоралися із завданнями з математики.
Про це свідчить звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Підрахунки демонструють, що учасники, які проходили тестування з німецької мови, отримали найвищий середній бал, порівняно з результатами за інші предмети – 152 з 200 можливих.
Також високими були показники з інших іноземних мов – англійську цьогорічні вступники склали в середньому на 149,1 бала, а іспанську – на 148,7.
Натомість, за даними організаторів, найгірші показники учасники отримали за математику – в середньому лише 132,5 бала.
Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зауважує, що дані з математики є "доволі показовими", оскільки тестування з цього предмету було обов’язковим для цьогорічних вступників.
"Вони можуть свідчити про те, що вивчати математику в дистанційному форматі доволі складно. Математика передбачає свідомого і ретельного вивчення, зв’язку із вчителем та спільної роботи, за якої педагог може відразу побачити помилку і підтримати учня", – говорить керівниця УЦОЯО.
Крім того, за її словами, низькі відносно інших предметів результати тестування з математики підтверджують висновки міжнародного дослідження PISA-2022.
Рейтинг предметів за середнім балом усіх учасників НМТ виглядає так:
- німецька мова – 152;
- англійська мова – 149,1;
- іспанська мова – 148,7;
- французька мова – 148,6;
- українська мова – 146,8;
- біологія – 144,9;
- історія України – 143,2;
- географія – 143,1;
- хімія – 137,8;
- українська література – 136,6;
- фізика – 134,7;
- математика – 132,5.
За словами очільниці УЦОЯО Вакуленко, ці показники не демонструють рівень знань випускників шкіл чи студентів закладів професійної освіти, які цьогоріч узяли участь в НМТ.
Це пояснюють тим, що тестування з деяких предметів абітурієнти обирали самостійно, крім того, не всі зареєстровані з’явилися для складання іспиту.
"Закликаю вас ставитися до цих результатів з обачністю, адже кількість вступників, які обирали фізику і хімію надзвичайно маленька. При аналізі середніх показників слід розуміти, що це результати учасників, які зареєструвалися для проходження оцінювання та прийшли", – пояснює Тетяна Вакуленко.
За даними УЦОЯО, найбільше учасників тестування додатковим предметом у 2024 році обрали англійську мову (38,5%), найменше – фізику (2,8%) та хімію (1,13%).
Невелика чисельність вступників, які обирають складати іспит з природничих наук останніми роками стала "прикрою традицією", говорить Тетяна Вакуленко.
Нагадаємо, за результатами оцінки фахівців, 42% українських підлітків не мають базового рівня грамотності з математики. Загалом середній бал 15-річних школярів з цього предмету становив 441 з 1000 можливих.
"Ця інформація важлива для наших педагогів, адже необхідно підтримувати наших вступників та учнів у вивченні цих предметів", – зауважує вона.
Загалом цьогоріч в національному мультипредметному тестуванні взяли участь понад 283 тисячі українців, п’ята частина (20,8%) з яких – випускники закладів середньої освіти минулих років.
Серед загальної чисельності учасників 50,2% були чоловіки, 49,8% – жінки.
Нагадаємо, у 2024 році учасниками НМТ стали понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років, що майже в шість разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.