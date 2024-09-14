З якого предмета учасники НМТ отримали найбільший і найменший середній бал: дані організаторів

У 2024 році учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) отримали найвищий середній бал за іспит з німецької мови. Найгірше цьогорічні вступники впоралися із завданнями з математики.

Про це свідчить звіт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Підрахунки демонструють, що учасники, які проходили тестування з німецької мови, отримали найвищий середній бал, порівняно з результатами за інші предмети – 152 з 200 можливих.

Також високими були показники з інших іноземних мов – англійську цьогорічні вступники склали в середньому на 149,1 бала, а іспанську – на 148,7.

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Натомість, за даними організаторів, найгірші показники учасники отримали за математику – в середньому лише 132,5 бала.

Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко зауважує, що дані з математики є "доволі показовими", оскільки тестування з цього предмету було обов’язковим для цьогорічних вступників.

"Вони можуть свідчити про те, що вивчати математику в дистанційному форматі доволі складно. Математика передбачає свідомого і ретельного вивчення, зв’язку із вчителем та спільної роботи, за якої педагог може відразу побачити помилку і підтримати учня", – говорить керівниця УЦОЯО.

Крім того, за її словами, низькі відносно інших предметів результати тестування з математики підтверджують висновки міжнародного дослідження PISA-2022.

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Рейтинг предметів за середнім балом усіх учасників НМТ виглядає так:

німецька мова – 152;

англійська мова – 149,1;

іспанська мова – 148,7;

французька мова – 148,6;

українська мова – 146,8;

біологія – 144,9;

історія України – 143,2;

географія – 143,1;

хімія – 137,8;

українська література – 136,6;

фізика – 134,7;

математика – 132,5.

За словами очільниці УЦОЯО Вакуленко, ці показники не демонструють рівень знань випускників шкіл чи студентів закладів професійної освіти, які цьогоріч узяли участь в НМТ.

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Це пояснюють тим, що тестування з деяких предметів абітурієнти обирали самостійно, крім того, не всі зареєстровані з’явилися для складання іспиту.

"Закликаю вас ставитися до цих результатів з обачністю, адже кількість вступників, які обирали фізику і хімію надзвичайно маленька. При аналізі середніх показників слід розуміти, що це результати учасників, які зареєструвалися для проходження оцінювання та прийшли", – пояснює Тетяна Вакуленко.

За даними УЦОЯО, найбільше учасників тестування додатковим предметом у 2024 році обрали англійську мову (38,5%), найменше – фізику (2,8%) та хімію (1,13%).

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Невелика чисельність вступників, які обирають складати іспит з природничих наук останніми роками стала "прикрою традицією", говорить Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, за результатами оцінки фахівців, 42% українських підлітків не мають базового рівня грамотності з математики. Загалом середній бал 15-річних школярів з цього предмету становив 441 з 1000 можливих.

"Ця інформація важлива для наших педагогів, адже необхідно підтримувати наших вступників та учнів у вивченні цих предметів", – зауважує вона.

Загалом цьогоріч в національному мультипредметному тестуванні взяли участь понад 283 тисячі українців, п’ята частина (20,8%) з яких – випускники закладів середньої освіти минулих років.

Серед загальної чисельності учасників 50,2% були чоловіки, 49,8% – жінки.

Нагадаємо, у 2024 році учасниками НМТ стали понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років, що майже в шість разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.