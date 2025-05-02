В Україну з окупації повернули ще 6 дітей: одну з них росіяни погрожували забрати у матері

Україна повернула шістьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій. Серед них – брат і сестра з сім’ї, яка до цього безуспішно намагалася виїхати, а також дівчинка, яку росіяни погрожували забрати у матері.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Правозахисники переповіли історії декількох дітей, зокрема, Марії та її мами, які після смерті батька зазнавали постійного тиску від представників окупаційної адміністрації.

"Родина була змушена отримати російські документи, оскільки без них не могла вирішити навіть базові побутові питання. Також мамі погрожували забрати Марію, якщо дівчинка не піде до російської школи", – йдеться у повідомленні.

Зрештою, ситуація стала настільки критичною, що родина змушена була звернутися по допомогу для евакуації.

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Окрім цього, врятували брата і сестру – Павла та Анну. Молодша дитина мала проблеми зі здоров’ям, але не мала доступу до необхідної медичної допомоги. Родина неодноразово намагалася виїхати з окупації самостійно, але без російських документів зробити це було практично неможливо.

"Зараз усі діти та їхні родини перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території. Вони отримують допомогу з реабілітації та адаптації до нового життя", – підсумували правозахисники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 16-річного Влада, якого викрали з Херсона російські окупанти та відправили у так званий "табір перевиховання". Хлопець всіляко висловлював супротив і одного разу зняв з флагштока російський прапор і повісив замість нього своє спіднє.