Жили під системним тиском: Україна повернула з окупації сімох дітей і їхні родини

З тимчасово окупованих територій в Україну повернули сімох дітей віком від 6 до 17 років, які разом зі своїми сім’ями тривалий час жили під тиском окупаційної російської адміністрації.

Про це повідомили у ініціативі Bring Kids Back UA.

"Діти разом зі своїми родинами тривалий час жили під системним тиском окупаційної адміністрації РФ – примусова паспортизація, обов’язкове навчання за російською програмою, систематична ідеологічна обробка, погрози позбавити батьківських прав, обшуки в домівках, обмежений доступ до медичної допомоги й безпечного пересування", – йдеться у дописі.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець додав, що дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. За відмову від "перспективної освіти" деяким родинам погрожували позбавленням батьківських прав.

"Одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися.

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Інша родина з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації", – розповів Уповноважений.

Наразі діти і їхні сім’ї у безпеці. Як зазначили правозахисники, родини "можуть знову жити вільно", а діти – навчатися в українських школах.

Нагадаємо, раніше освітня омбудсменка пояснила, чому все менше учнів з тимчасово окупованих територій доєднуються до дистанційного навчання в українських школах.