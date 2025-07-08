Жили під системним тиском: Україна повернула з окупації сімох дітей і їхні родини
З тимчасово окупованих територій в Україну повернули сімох дітей віком від 6 до 17 років, які разом зі своїми сім’ями тривалий час жили під тиском окупаційної російської адміністрації.
Про це повідомили у ініціативі Bring Kids Back UA.
"Діти разом зі своїми родинами тривалий час жили під системним тиском окупаційної адміністрації РФ – примусова паспортизація, обов’язкове навчання за російською програмою, систематична ідеологічна обробка, погрози позбавити батьківських прав, обшуки в домівках, обмежений доступ до медичної допомоги й безпечного пересування", – йдеться у дописі.
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець додав, що дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. За відмову від "перспективної освіти" деяким родинам погрожували позбавленням батьківських прав.
"Одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися.
Інша родина з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації", – розповів Уповноважений.
Наразі діти і їхні сім’ї у безпеці. Як зазначили правозахисники, родини "можуть знову жити вільно", а діти – навчатися в українських школах.
Нагадаємо, раніше освітня омбудсменка пояснила, чому все менше учнів з тимчасово окупованих територій доєднуються до дистанційного навчання в українських школах.