У ЦПД спростували інформацію про обстріл Рівненської АЕС: фейк розіслали зі скриньок-двійників

Українцям почали надходити листи про обстріл Рівненської АЕС – у ЦПД розвінчали фейк

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який нібито спричинив підвищення рівень радіації.

Листи з такою інформацією почали надходити на електронні скриньки українців, повідомили у ЦПД.

Їх надсилають начебто від імені Державної служби з надзвичайних ситуацій. У листах йдеться про "ураження" 2 та 4 енергоблоків РАЕС.

Також там міститься інформація щодо евакуації жителів Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Київської областей.

Фейковий лист, який надійшов деяким українцям Центр протидії дезінформації/Facebook

ВІДЕО ДНЯ

Ознайомитися зі "списком пунктів збору" пропонують на "окремо створеному ресурсі".

"ДСНС України не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них", – пояснили у ЦПД.

Якщо ви отримали такий лист, його треба позначити як спам та в жодному разі не переходити за вказаними посиланнями.

Якщо ви вже перейшли на фейковий ресурс, варто звернутися до Кіберполіції.

Нагадаємо, ЦПД спростував фейкове відео роспропаганди про лікаря на місці удару РФ по "Охматдиту".