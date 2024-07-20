ЦПД спростував фейкове відео роспропаганди про лікаря на місці удару РФ по "Охматдиту"

ЦПД спростував фейк роспропаганди про лікаря, який рятував поранених після удару РФ по "Охматдиту"

Російські телеграм-канали поширюють відео, де нібито український поліцейський наносить штучну кров на буцімто лікаря з дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетного удару 8 липня.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що це – фейк і спростували намагання пропагандистів видати відео за правду.

"Верифікувавши інформацію у Національній поліції України, Центр повідомляє, що це відео – сценічна робота російських пропагандистів", – наголосили у ЦПД.

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Фахівці провели аналіз і з’ясували, що про це свідчать декілька фактів.

По-перше, форма та взуття у псевдополіціянта та "лікаря" ідеально чисті. Однак у тих, хто працював на місці удару, одяг був у пилюці.

По-друге, на відео у фейкового співробітника Національної поліції немає поясної системи – зброї, кобури, рації, аптечки тощо – та кавера (спеціального чохла для шолома). Крім того, розміщення шеврона з символікою Нацполіції порушує правила носіння однострою.

Спеціалісти звернули увагу й на взуття: "правоохоронець" був у берцях. Але вже протягом певного часу українські поліцейські носять спеціальні кросівки.

Особа "лікаря" також викликала підозри у ЦПД.

"Волосся "лікаря" на відео ru-пропагандистів за всіма візуальними ознаками нагадує перуку. Матеріали одягу в реальності та на відео абсолютно різні. Крім того, на формі справжнього медика є горизонтальний шов на спині. На формі російського актора – він відсутній", – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначимо, що йдеться про дитячого хірурга з "Охматдиту" Олега Голубченка. Чоловік у заплямованому кров’ю медичному костюмі надавав допомогу постраждалим.

Його дружина Олена Голубченко-Білінська у коментарі для "УП. Життя" підтвердила, що через ударну хвилю Голубченко отримав контузію та травму спини.

Нагадаємо, дитяча лікарня "Охматдит" частково відновила свою роботу. Деякі корпуси, які зазнали найбільших руйнувань відновленню не підлягають.