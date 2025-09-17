"Заради дітей я терпіла": українка, яка пробула 6 років у неволі РФ, уперше побачилася з доньками

Українка Світлана Головань уперше за понад шість років побачилася з доньками після того, як її вдалося звільнити з російської неволі. На момент арешту жінки у 2019 році її дочкам було чотири та десять років.

Відео першої зустрічі Світлани з рідними опублікував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що протягом років полону українка жодного разу не бачила доньок та не знала про їхню долю. Після першої зустрічі родина відправиться на спільний відпочинок.

"Історія Світлани та її доньок – приклад того, що відновлення і возз’єднання можливі навіть після багатьох років випробувань", – написав Лубінець.

Світлану Головань родом із Донеччини росіяни заарештували у серпні 2019 року на очах у двох доньок, наймолодшій з яких було чотири роки. Жінка розповідала, що приводом для утримання стало те, що вона мала родичів на підконтрольній Україні території.

У рідному місті українка займалася засолюванням і продажем риби, а також заробляла на життя перевезеннями.

Протягом перших двох років жінку утримували в російській катівні "Ізоляція" в Донецьку. Згодом Світлану засудили до 10 років та шести місяців за ґратами та перевели до Сніжнянської колонії на Донеччині.

Вдома на жінку чекали доньки Аня та Софія, яких їхній батько спершу вивіз до Маріуполя. Також про дітей піклувалася їхня тітка Наталія. Жінка розповідала, що племінниць в окупованому місті могли забрати до дитбудинку.

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ колишній чоловік Світлани вивіз доньок на Хмельниччину, а згодом – у Німеччину. Жінка зізнавалася, що в полоні трималася за мрії про зустріч з рідними.

"У мене була віра, що мені потрібно вийти і зустрітися зі своєю сім'єю, яка мене любить і чекає. Заради дітей я набиралася сили, терпіла і вірила", – ділилася Світлана.