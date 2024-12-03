Українська повітряна гімнастка Варвара Рахманіна здобула "золото" на міжнародних змаганнях
ВИПРАВЛЕНО 02.12.2024 о 22:30
28-річна українська спортсменка Варвара Рахманіна здобула золоту медаль Чемпіонату світу з пілона та аероспорту (World Pole and Aerial Sports Championship), що проходив в Італії.
Перемогу дівчина отримала за виступ у вправах на полотнах категорії "Аматори", повідомляє "Дзеркало тижня".
Від України взяла участь у змаганнях 71 спортсменка віком від 7 до 34 років. Команда здобула нагороди у більшості категорій, в яких брала участь.
Загалом у змаганнях брали участь спортсмени з 25 країн.
За результатом чемпіонату, українки отримали понад 40 медалей, понад 20 з яких – золоті.
Нагадаємо, Варвара Рахманіна непрофесійно займається повітряною гімнастикою з травня 2021 року. У липні 2024-го року дівчина перемогла на Чемпіонаті Європи з пілона та аероспорту.
Примітка: текст виправлено, додано уточнення про участь 71 спортсменки з України.