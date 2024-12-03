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Українська повітряна гімнастка Варвара Рахманіна здобула "золото" на міжнародних змаганнях

Анна Коваленко — 3 грудня, 18:48
Українська повітряна гімнастка Варвара Рахманіна здобула золото на міжнародних змаганнях
Загалом українські спортсменки здобули понад 40 медалей
Фото: З особистого архіву Варвари

ВИПРАВЛЕНО 02.12.2024 о 22:30

28-річна українська спортсменка Варвара Рахманіна здобула золоту медаль Чемпіонату світу з пілона та аероспорту (World Pole and Aerial Sports Championship), що проходив в Італії.

Перемогу дівчина отримала за виступ у вправах на полотнах категорії "Аматори", повідомляє "Дзеркало тижня".

Українська спортсменка на змаганнях
Фото: З особистого архіву Варвари
Повітряна гімнастка з медаллю
Фото: З особистого архіву Варвари

Від України взяла участь у змаганнях 71 спортсменка віком від 7 до 34 років. Команда здобула нагороди у більшості категорій, в яких брала участь.

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Загалом у змаганнях брали участь спортсмени з 25 країн.

За результатом чемпіонату, українки отримали понад 40 медалей, понад 20 з яких – золоті.

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Нагадаємо, Варвара Рахманіна непрофесійно займається повітряною гімнастикою з травня 2021 року. У липні 2024-го року дівчина перемогла на Чемпіонаті Європи з пілона та аероспорту.

Примітка: текст виправлено, додано уточнення про участь 71 спортсменки з України.

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