"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ

Понад 90% українських цивільних, яких незаконно утримували росіяни, зіштовхувалися з катуваннями, зокрема побиттями та ударами струмом.

Вони також часто розповідають про брак їжі, ліків та антисанітарію в камерах.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Там зазначається, що Офіс Генерального прокурора ідентифікував 15 250 цивільних, які були та продовжують залишатися у російській неводі в період з лютого 2022 року до серпня 2025 року.

Загалом в ООН задокументували 508 випадків незаконного утримання цивільних окупантами (12 з них стосується дітей). 216 постраждалих вони опитали після звільнення з неволі.

92% з них розповіли про жорстокі побиття та удари електричним струмом, імітацію страт, погрози смертю та насильством їм або їхнім близьким.

Також окупанти змушували полонених співати російські гімн та патріотичні пісні.

"Я сильно схуд. Вони били мене прикладами автоматів, ногами, кулаками. Вони ставали мені на обличчя ногами. Казали: "Він такий великий, не відчує болі, якщо ми просто битимемо. Давай вдаримо струмом – спочатку по пальцях, а потім спалимо йому простату", – розповідав про свій досвід у неволі один з опитаних.

Катування та жорстоке поводження відбувалися під час допитів і на різних етапах утримування, включаючи арешт та транспортування.

"Вони жорстоко били мене бейсбольною битою – цілеспрямовано по ногах, коліну та голові. Пошкодили мені лікоть, змістили колінну чашечку, травмували стопи. Я сказав одному з них: "Будь людиною, застрель мене". Він відповів, що не витрачатиме патрони. Тоді я попросив його вдарити мене битою по голові, щоб припинити мої страждання. Після цього він ударив мене в обличчя і вибив мені зуби", – описував свій досвід неволі один із цивільних чоловіків.

75 цивільних (49 чоловіків, 25 жінок та один хлопчик) зазнали сексуального насильства – ґвалтування, ударів електричним струмом по геніталіях або грудях, примусового оголення, побиття в оголеному вигляді, погроз сексуальним насильством і сексуалізованого приниження.

Частина опитаних зіштовхнулася з довгостроковими наслідками для здоров’я через катування та умови утримання. Зокрема, йдеться про випадіння зубів, хронічний біль у тілі, постійні головні болі, проблеми зі сном, тривожність, панічні атаки, переломи кісток, які неправильно зрослися, каліцтва, невилікувані інфекції, погіршення зору, випадіння волосся, нервовий тік.

Опитані повідомляли про гендерно-специфічні наслідки катувань. Так, один чоловік розповів про проблеми із сечовивідними шляхами через удари електричним струмом по геніталіях. У двох вагітних жінок фізичне насильство призвело до викиднів.

Опитані також описували погані умови утримання, зокрема брак їжі. Одна із затриманих цивільних розповіла, що її раціон у слідчому ізоляторі в Російській Федерації, де її утримували протягом року, складався переважно з каші та шматочків хліба.

Коли їм видавали іншу їжу, наприклад рибу, вони часто були зіпсованими. У неволі жінка втратила 20 кілограмів.

Затриманим не надавали належного лікування, вони повідомляли про нестачу ліків і засобів гігієни, а також про антисанітарію.

Жінка, яка перебувала у слідчому ізоляторі на окупованій території, розповіла, що її утримували в маленькій вологій камері з тарганами та щурами, які лізли з каналізації. Вікно було розбитим, тому не зачинялося. Їй дозволяли вийти на свіже повітря лише тричі за майже рік.

З лютого 2022 року в ООН задокументували страти 90 українських цивільних (83 чоловіків, 6 жінок та 1 дівчинки) в місцях утримання на окупованій території України та в Росії.

Ще 38 людей померли через катування, жорстоке поводження, погані умови утримання та неналежне медичне обслуговування.

Нагадаємо, у 2024 році в російському ув’язненні загинула журналістка Вікторія Рощина. Після репатріації на її тілі виявили численні сліди катувань і жорстокого поводження: садна, крововиливи, зламане ребро, ознаки застосування електроструму.

Слідча група підтвердила, що тіло привезли в Україну після розтину, проведеного на території Росії. Журналісти дізналися від співрозмовників у силових відомствах, що росіяни віддали тіло без частини внутрішніх органів – головного мозку, очних яблук та частини трахеї.

Міжнародний експерт-патологоанатом вважає, що це могло бути спробою приховати справжню причину смерті, зокрема удушення.