Українські полярники показали групу косаток, яких зустріли посеред океану

Науковці, які працюють на українській дослідній станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, під час чергового виходу в океан натрапили на групу косаток.

Відео випадкової зустрічі опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

"Ми їхали човном, і наш сисадмін та драйвер Женя жартома сказав, що іноді хвилі океану дуже схожі на фонтани, які видають кити. Я озирнулася, щоб глянути, про що йдеться, і одразу зрозуміла, що це не хвилі.

Було видно, що фонтанчиків багато, і вони досить близько один до одного. Ми почали наближатися, я готувалася проводити дослідження. Але, на жаль, косатки дуже швидко запливли між островами, і ми їх втратили", – розповіла біологиня Зоя Швидка.

РЕКЛАМА:

За словами дослідниці, ідентифікація косаток завжди складна: вони рухливі, швидкі та рідко дозволяють взяти біопсію або зробити чіткі фото чи відео.

Однак за кількістю особин і структурою групи науковці припускають, що це могла бути та сама родина з 12 косаток, яку вони вже бачили раніше. Біологи попередньо віднесли тварин до одного з екотипів B.

Цікаво, що косатки живуть у міцних сімейних кланах, якими керує найстарша самиця. Такі групи зазвичай налічують від 5 до 20 особин. Кожна родина має власний "словник" звукових сигналів, завдяки яким члени групи впізнають одне одного.

"Загалом косатки вирізняються складною соціальною поведінкою та ієрархією. Після смерті ватажки група розпадається: дочки з власним потомством утворюють нові родини, а самці здебільшого залишаються осторонь", – розповіли полярники.

Раніше українські полярники зазнімкували незвичайний айсберг, який нагадує сендвіч з білого льоду із синьою начинкою.