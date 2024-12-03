Для потреб людства: українські вчені шукають корисні морські бактерії в Антарктиці

Українські вчені шукають унікальні антарктичні бактерії для створення ліків і косметики

Національний антарктичний науковий центр долучився до міжнародного проєкту з культивування корисних антарктичних мікроорганізмів.

Українські вчені шукатимуть серед бактерій Південного океану нові корисні сполуки, які зможуть стати основою для ліків, косметики чи навіть суперстійких матеріалів, повідомляє Міністерство освіти та науки.

Морські бактерії Південного океану витримують наднизькі температури, ультрафіолетове випромінювання та інші жорсткі умови. Ці "суперсили" можуть бути корисними для створення інноваційних продуктів.

Дослідження стартує з відбору зразків біля станції "Академік Вернадський". Далі вчені:

вивчатимуть ДНК бактерій, щоб зрозуміти їхні властивості;

створять базу найперспективніших мікроорганізмів, які можуть виробляти антифризні чи антиоксидантні сполуки;

підберуть оптимальні умови для вирощування бактерій;

дослідять їхній геном, щоб знайти гени, які кодують корисні властивості.

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Після цього найперспективніші зразки відправлять до лабораторії, де їх вирощуватимуть, щоб отримати потрібні речовини.

Проєкт EXPLORA також передбачає створення роботизованої системи, яка допоможе брати зразки у водах Антарктики без людського втручання. Тестувати цю систему планують на станції "Академік Вернадський".

Програма об'єднала 12 партнерів із різних країн: Іспанії, Португалії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Болгарії. Проєкт стартував 1 грудня 2024 року й триватиме чотири роки.

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