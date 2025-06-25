Працював у прифронтовому Харкові: вчений з України отримав нагороду Міжнародного астрономічного союзу

Українця відзначили спеціальною нагородою за роботу в несприятливих умовах

Український науковець Лев Станиславський отримав премію Міжнародного астрономічного союзу The IAU PhD Prize за видатні наукові досягнення науковців, які досліджують космос.

Про це повідомили на сайті організації та в Національній академії наук України.

Серед 118 заявок на здобуття премії за дисертацію, захищену у 2024 році, члени Міжнародного астрономічного союзу обрали дев’ять переможців серед астрономів-аспірантів, які виконали "найвидатнішу роботу".

Усі відділи погодилися віддати окрему нагороду українцю Леву Станиславському за його працю на тему "Нові астрофізичні можливості радіоастрономії найдовших довжин хвиль".

Лауреатів премії запросять представити їхні роботи під час Днів відділення на Генеральній асамблеї Міжнародного астрономічного союзу в серпні 2027 року в Римі.

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Лев Станиславський – молодший науковий співробітник відділу астрофізики Радіоастрономічного інституту НАН України, доктор філософії, який став першим українським лауреатом премії Міжнародного астрономічного союзу.

Фото: НАН України

Для своєї дисертації науковець проводив експерименти, аби створити принципово нові інструменти та засоби, як-от антени та підсилювачі, для дослідження космосу. Роботу Лев Станиславський виконував під час повномасштабного вторгнення в прифронтовому Харкові.

У НАН зауважують, що астроном також брав участь у відновленні радіотелескопа нового покоління ГУРТ, частини якого зруйнували чи розкрили після лютого 2022 року.

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Після ремонту пристрою українські науковці, зокрема Лев Станиславський, проводили спостереження завдяки ГУРТу. Астрономам вдалося відкрити новий напрямок у дослідження змін випромінювання наднової зорі Кассіопея А.

Міжнародний астрономічний союз – найбільша професійна неурядова організація близько 13 тисяч провідних астрономів з усього світу, яку заснували в 1919 році. Метою союзу є сприяння науці та її захист. Організація також займається присвоєнням назв небесним тілам та особливостям їхньої поверхні.

Наукові премії Міжнародного астрономічного союзу вважають найвищими нагородами в астрономічному світі для наукової молоді. Окрему премію присуджують кандидатам, які проводили свої дослідження за несприятливих для цього умов.

Раніше українські математикиня Марина Вязовська та кліматологиня Світлана Краковська стали міжнародними членкинями Національної академії наук США.