Як довго люди здатні затримувати повітря під водою і що їм у цьому допомагає: 3 історії рекордсменів

Деякі люди навчились затримувати дихання навіть на 10 хвилин

Середньостатистична людина здатна затримати дихання у середньому на 30-50 секунд.

Однак у людей, які займаються фрідайвінгом (підводним плаванням без спеціального обладнання), можливості набагато більші.

Вчені виявили, що у генах народів, які століттями традиційно займаються пірнанням, є певні особливості, які допомагають їм спокійно обходитися без кисню навіть до 10 хвилин.

Про які особливості йдеться, розповідає IFL.Science.

Корейські хеньо: 1-3 хвилини

Жительки острова Чеджу, що розташований за 80 км на південь від Кореї, досі займаються традиційним для регіону промислом: пірнають у воду за морепродуктами.

Ця традиція виникла у 17 столітті. Тоді багатьох чоловіків забрали до армії, тож жінкам доводилось самостійно забезпечувати сім’ї.

У цей же період корейський правитель запровадив високі податки на заробітки чоловіків, але звільнив від оподаткування жінок. Саме тому жительки острова не мали іншого вибору, окрім як стати основними годувальницями своїх родин.

Пірнати дівчата вчились з 11 років. За століття на острові виросли цілі покоління дайверок. Жінки пірнають до 10 годин на день і загалом проводять під водою більше половини цього часу. І хоч в середньому занурення триває близько 11 секунд, є дайверки, які можуть протриматися без кисню 2-3 хвилини.

В одному з досліджень в журналі Current Biology йдеться, що жінки з острова Чеджу проводять у морі "більше часу, ніж білі ведмеді".

У іншому дослідженні, опублікованому в журналі EurekAlert, науковці пояснюють: така витривалість зумовлена двома генетичними мутаціями. Зокрема, жінки з острова Чеджу набагато стійкіші до холоду та мають знижений діастолічний артеріальний тиск. Це допомагає їм проводити багато часу під водою без шкоди для здоров’я.

"Морські кочівники" Баджо: до 13 хвилин

Етнічна група, яку називають "морським народом Баджо", проживає у південно-східній Азії, зокрема на території Малайзії, Індонезії та Філіппін.

Вони понад тисячу років практикують глибокі пірнання у море та можуть затримувати дихання під водою на тривалий час – до 13 хвилин. При цьому з екіпірування вони мають лише дерев’яні окуляри.

Загалом у воді вони проводять до 60% "робочого дня".

Дослідники встановили, що допомагає їм у цьому одна особливість організму: їхня селезінка на 50% більша, ніж у більшості людей.

За словами вчених, під час затримки дихання робота серця сповільнюється, щоб зменшити кількість використаного кисню. Потім кровоносні судини в кінцівках "закриваються", щоб зберегти кровопостачання лише до найважливіших органів.

Коли запаси організму виснажені, селезінка скорочується і викидає в організм останній резерв насичених киснем еритроцитів, які допомагають ще трішки часу обійтися без вдиху.

Вчені припускають, що така особливість організму виникла еволюційно якраз завдяки практиці пірнання.

Новий рекордсмен світу з Хорватії: 29 хвилин та 3 секунди

У червні 2025 року фрідайвер із Хорватії Вітомір Маричич встановив новий світовий рекорд із затримки дихання під водою – 29 хвилин та 3 секунди.

Він побив попередній рекорд на майже 5 хвилин.

Відомо, що перед спробою Вітомір вдихав чистий кисень протягом десяти хвилин. Це "зарядило" його кров, розчинивши кисень не лише в еритроцитах, але й у плазмі. Чоловік занурився у воду в момент, коли насиченість організму киснем була у п’ять разів вищою за норму.

Таку підготовку махінацією не вважають, оскільки нещодавно його досягнення зафіксували у Книзі рекордів Гіннеса.

Крім цього, чоловік також посідає сьоме місце у світі за "статичним апное" – коли людина затримує дихання у нерухомому положенні. Його рекорд становив 10 хвилин та 8 секунд.