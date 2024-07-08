"Нас врятувало Небо": в Києві жінка з дитиною під час атаки не змогли потрапити до укриття

Киянка з донькою не потрапила до укриття, бо воно було зачинене

Киянка Ольга Дідок разом з донькою Тамарою під час масованої ракетної атаки столиці 8 липня не змогли потрапити до укриття у Святошинському районі, бо воно було зачинене.

Про це жінка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Ми з Томою вдруге народилися в один день. Сьогодні, близько двох годин тому.

Ми працювали: я – з поштою, Тома – балериною на батуті у кафе біля озера на околиці Києва. Там нас застав перший вибух. Поруч, надпотужний. Збили ракету. Ми побігли в бік укриття", – згадує Ольга Дідок.

Вона додає, що звуки вибухів щораз ставали потужнішими. Посеред вулиці матір з донькою зустріли жінку з 9-місячним немовлям у візку. Ольга запропонувала їй піти до укриття, але вона відмовилася.

ВІДЕО ДНЯ

"Я знала, що за 200 метрів є цегляний будинок з підвалом і паркінгом, і чимдуж туди неслася. До вибухів додалася автоматна черга з усіх сторін. Ближче і ближче, гучніше і гучніше.

До паркінгу ми не дотягували. Я увірвалася у перші двері офісного приміщення, і там люди збиралися в укриття", – розповідає киянка.

Коли вибухи стихли, усі вони разом рушили до сховища в цегляному будинку на вулиці Верховинній, 91, зазначила Ольга у коментарі для "УП. Життя".

"За кілька хвилин ми могли би бути у безпеці. Але там було зачинено і нам не відчинили… Весь епіцентр ми пережили стоячи під воротами місця, яке мало нас врятувати. Нас врятувало Небо.

Відсьогодні я знаю, що таке страх. Тваринний. І що таке інстинкт. Це накривати дитину собою якомога щільніше, щоб вижила вона", – підсумувала жінка.

Ольга зазначила, що до поліції через закрите укриття вона не зверталася.

Раніше у КМДА повідомляли, що укриття в столиці будуть відкриті постійно. Однак відповідальність за доступність сховища – на балансоутримувачах.

Нагадаємо, під час атаки росіян 1 червня 2023 року люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив. Тоді загинуло 3 людей.