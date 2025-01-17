"Укрпошта" випустить марки з народним одягом українців Кубані, Білгородщини та Курщини

"Укрпошта" анонсувала марки з народним одягом українців Кубані, Білгородщини та Курщини

До Дня Соборності, який відзначається 22 січня, "Укрпошта" випустить марки із зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.

Вони є продовженням серії "Український народний одяг", започаткованої ще у 2001 році, повідомили у компанії.

Марки присвячені річниці підписання Володимиром Зеленським указу "Про історично населені українцями території російської федерації".

"День Соборності має особливе значення для всіх українців, адже в самому терміні "соборність" поєднується ідея об’єднання в одне державне ціле всіх територій країни та згуртованість та єдність усіх громадян незалежно від їхньої національності. Випуском нової марки Укрпошта підтримує повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього", – йдеться на сайті "Укрпошти".

"Укрпошта" "Укрпошта" "Укрпошта"

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На марках зображений народний одяг Кубані, Білгородщини та Курщини, який носили на різні свята. Серед них – "Курщина. Свято Явдохи", "Курщина. Свято Прокопія", "Білгородщина. Великдень", "Білгородщина. Колодій", "Кубань. Свято Роду", "Кубань. Свято Георгія".

Усі марки випуску "Український народний одяг" створив заслужений художник України Миколай Кочубей.

Придбати їх можна буде із 22 січня. Наразі доступне передзамовлення на сайті.

Нагадаємо, напередодні Різдва "Укрпошта" презентувала святковий набір марок із зображенням українських витинанок.