"Укрпошта" анонсувала святковий випуск марок: на них зображені українські витинанки

Напередодні Різдва "Укрпошта" презентувала останній поштовий випуск марок у 2024 році – на святковому наборі зображено українські витинанки.

Набір із п’яти марок отримав назву "Нова радість стала", розповіли "УП. Життя" в пресслужбі поштового оператора.

В "Укрпошті" поділилися, що випуск натхненний традиціями українського мистецтва витинанки, а назву отримав на честь однієї з найвідоміших українських колядок.

Фото: Укрпошта News/Telegram Фото: Укрпошта News/Telegram

"Різдвяний поштовий випуск від Укрпошти ставить завершальну святкову крапку у 2024 році, нагадуючи про важливість збереження українських традицій навіть у найскладніші часи.

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Поштові марки "Нова радість стала" – це втілення національної спадщини, яка об'єднує минуле, теперішнє і майбутнє України", – розповіли там.

На марках святкового поштового випуску зобразили витинанку композиції "Коляда" заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко.

На виробах можна побачити традиційний різдвяний сюжети народження Ісуса Христа, колядників, які "водять козу", та обриси українських воїнів, які стоять на захисті країни.

До поштового набору ввійдуть п’ять марок – "Колядники", "Волхви", "Різдво Христове", "Різдвяний вертеп" та "Українські воїни".

Загальний тираж святкового набору становить 60 тисяч одиниць. Різдвяний випуск "Нова радість стала" буде доступний для придбання з 24 грудня.

Раніше "Укрпошта" запустила передзамовлення на нову благодійну поштову марку, створену на честь боксера Олександра Усика перед його боєм-реваншем із Тайсоном Ф’юрі.