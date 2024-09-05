"Укрпошта" випускає марку, присвячену одному з міст-героїв України

"Укрпошта" анонсувала випуск марки, присвячену місту на півдні України – Миколаєву. Вона є продовженням серії "Міста Героїв", яку компанія започаткувала ще у 2022 році.

"Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022-го Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку "Місто-герой України", – розповіли у пресцентрі "Укрпошти".

На новій поштовій марці можна побачити будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яка постраждала внаслідок російського удару. На полях аркуша зображено пам’ятник Святому Миколаю, якого вважають покровителем міста, а на конверті – захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Над дизайном нової марки працював художник Володимир Таран, який вже не вперше співпрацює з "Укрпоштою".

Тираж – 1 мільйон 80 тисяч екземплярів.

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Вона вже доступна до передзамовлення. З 9 вересня її також можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, раніше національний оператор вже випускав марки, які стали частиною серії "Міста Героїв". Так, "Укрпошта" нещодавно випустила марки, присвячені оборонцям Охтирки, Херсона, містам на Київщині, які ЗСУ звільнили з-під окупації – Бучі, Ірпеню та Гостомелю, а також Харківщині.