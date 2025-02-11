"Укрпошта" випустила марку, присвячену бригаді артилерійської розвідки "Чорний ліс"

"Укрпошта" випустила лімітований поштовий випуск на честь героїв та героїнь 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Про це повідомили на сторінці компанії.

"Без 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" не обійшлася жодна ключова боротьба проти російського ворога. Завдяки розвідникам, окупанти втрачали, втрачають і ще втрачатимуть своє високотехнологічне озброєння", – зауважили в "Укрпошті."

Спеціальний конверт до набору марок "Чорний ліс" "Укрпошта"

Тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням) складає 1340 екземплярів. Його вартість – 700 гривень.

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У компанії також зазначили, що додатково можна придбати неномерний аркуш із 28 марками цієї серії та два види художніх конвертів.

Бригада носить почесне найменування "Чорний ліс" – вона названа на честь історичної місцевості Наддніпрянської України, що уславилася своїми повстанцями.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння цієї назви 15 окремій бригаді артилерійської розвідки Сухопутних військ Збройних Сил України у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" анонсувала випуск нового лімітованого поштового набору, присвяченого Третій штурмовій бригаді.