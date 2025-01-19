На честь Третьої штурмової: "Укрпошта" анонсувала випуск нового лімітованого поштового набору

"Укрпошта" випустить лімітований поштовий набір, створений на честь бійців Третьої окремої штурмової бригади.

Випуск створили в межах проєкту "Власна марка", розповіли в компанії.

Третя окрема штурмова бригада – підрозділ у складі Сухопутних військ Збройних Сил, бійці якого спершу належали до добровольчого загону Сил територіальної оборони.

"24 лютого 2022 року добровольці ТрО, що потім стануть славнозвісною Третьою штурмовою, обороняли Київщину та воювали на Запорізькому напрямку.

Навесні 2023-го бригада першою розпочала контрнаступ, звільнила понад 20 кв. км територій, а зараз веде важкі бої на найгарячіших ділянках фронту", – розповіли в "Укрпошті".

РЕКЛАМА:

Поштовий набір містить маркований аркуш із 28 марками, а також художній та немаркований художній конверт.

Загалом тираж набору складає 1300 примірників. Очікується, що спеціальне погашення випуску відбудеться 24 січня 2025 року в головпоштамті за вул. Хрещатик, 22.

Раніше "Укрпошта" анонсувала випуск марок зі зображенням традиційного одягу українців Кубані, Білгородщини та Курщини.