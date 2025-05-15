"Небо наше. Море наше": "Укрпошта" випустила марку на честь збиття Су-30 морськими дронами MAGURA

"Укрпошта" презентувала марку "MAGURA. Небо наше. Море наше" на честь збиття двох ворожих винищувачів Су-30 українськими морськими безпілотниками.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

2 травня 2025 року спецпідрозділ Group 13 збив російські літаки Су-30 за допомогою морських безпілотників MAGURA V7. Це вперше, коли ракети класу "повітря-повітря" адаптували для запуску з морського дрона.

На марці зображено крилату богиню слов’янської міфології Магуру. Вона є покровителькою воїнів, яка надихає на боротьбу, оберігає в бою та дарує впевненість у перемозі.

Марка "MAGURA. Небо наше. Море наше" "Укрпошта"

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Автором марки став художник-графік Володимир Таран.

Загалом за допомогою дронів MAGURA V7 українські воїни з Group 13 знищили 9 ворожих кораблів b 2 гелікоптери Мі-8.

"Тож ми продовжуємо нашу воєнно-морську колекцію, пишаємося нашими зброярами та військовими й готуємо перемовини з "додатковими морськими аргументами", – написав Смілянський.

Марка вже доступна до замовлення на сайті "Укрпошти".

Нагадаємо, "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", присвячений захисникам Маріуполя та містянам, які загинули внаслідок російських злочинів. Марки вкрили частинками сталі, виготовленої на меткомбінаті "Азовсталь".