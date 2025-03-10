Вкриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" презентувала марки, присвячені Маріуполю

"Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", присвячений захисникам Маріуполя та містянам, які загинули внаслідок російських злочинів.

Поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на меткомбінаті "Азовсталь", який став останньою "фортецею" міста, повідомили в "Укрпошті".

"16 березня – роковини чи не найстрашнішого злочину, скоєного Росією. Цього дня росіяни скинули дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру. Їх не спинили написи "Дети", що виднілися навіть із супутника. Загинули сотні людей, зокрема жінки й діти, які шукали прихисток. І не знайшли його.

Нам не залишається нічого, як безупинно нагадувати світу про те, хто насправді ворог. І нести правду крізь роки. У свідченнях очевидців, на світлинах, у спогадах, а відтепер – на поштових марках", – кажуть в "Укрпошті".

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Головним зображенням нового поштового випуску стала будівля Донецького драматичного театру в Маріуполі, яку майже три роки тому розбомбили росіяни.

"Театр завжди був серцем Маріуполя. Поштова марка відтворює будівлю після російського удару, а її дзеркальне відображення нагадує про те, яким був театр до війни – місцем свят, концертів, культурного життя міста", – додають у компанії.

В "Укрпошті" додали, що на нових поштових марках вперше застосували технологію термографії завдяки співпраці Укрпошти з французькою компанією з поліграфічних послуг Cartor Security Printers.

Тираж поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" становить 400 тисяч примірників, номінал – М.

Окрім того, "Укрпошта" випустить 25 тисяч примірників конверта "Перший день" і 25 тисяч художніх карток.

Марку та блок намалював художник Олег Шупляк, конверт "Перший день" та картку – художниця Вікторія Анікієнко, а фото на немаркованому художньому конверті зробив маріуполець Євген Сосновський.

Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" відбудеться у Києві.

З 10 березня поштовий випуск, конверт та художню картку можна буде передзамовити на сайті "Укрпошти", а 14 березня марку "Міста Героїв. Маріуполь" офіційно введуть в обіг.

Одночасно з виходом поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" "Укрпошта" презентує поштовий блок з однойменною назвою, який складається з двох марок з номіналом W.

Тираж блоку лімітований – 6 тисяч примірників із Сертифікатом автентичності, зокрема 3250 примірників в сувенірному буклеті. Цей блок доступний для власників філателістичних абонементів пакетів "Ексклюзив" та "Ексклюзив+".

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року росіяни почали знищувати Маріуполь, завдаючи ударів з повітря, моря та землі. Одним із воєнних злочинів РФ стало бомбардування маріупольського драмтеатру, де від обстрілів ховалися тисячі цивільних, зокрема жінки та діти.

На площі перед театром великими літерами зробили попереджувальний напис "ДЕТИ" російською мовою, але це не зупинило російських пілотів.

16 березня росіяни скинули дві авіабомби на будівлю драмтеатру – внаслідок цього удару понад 600 людей загинуло під завалами.