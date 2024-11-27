"Укрпошта" анонсувала нову марку на честь волонтерів: ескіз до неї обирали всією країною

Новий поштовий набір буде доступний для придбання з 2 грудня 2024 року

"Укрпошта" анонсувала новий благодійний поштовий набір, який присвятили українським волонтерам.

Випуск нових марок з назвою "Країна волонтерів" присвятили до Міжнародного дня волонтера, який щорічно святкують 2 грудня, розповіли в пресслужбі "Укрпошти".

Там додали, що український волонтерський рух став частиною боротьби країни за свободу ще з 2014 року.

"Це багатотисячна армія небайдужих людей, які під звуки сирен і в умовах постійної небезпеки плетуть маскувальні сітки, збирають донати, закуповують дрони, тепловізори та бронежилети для фронту, доставляють ліки, допомагають постраждалим від війни, евакуюють дітей і підтримують захисників.

Саме їм "Укрпошта" присвятила нову поштову марку, щоб відзначити героїчних людей, для яких не існує непосильних задач", – пояснили в поштового оператора.

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Авторку дизайну марки обрали під час всеукраїнського голосування в межах конкурсу, який "Укрпошта" розпочала 12 вересня. Переможницею обрали роботу Анастасії Бондарець, яка раніше створила ескіз для марки "Доброго вечора, ми з України".

На новій благодійній марці можна художниця зобразила волонтерську машину, що, навантажена необхідною допомогою, мчить до тих, хто на неї чекає.

Роботи інших фіналістів конкурсу відтворили на художньому конверті, картці та презентаційній папці, які увійшли до поштового випуску "Країна волонтерів".

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Загальний тираж набору склав 300 тисяч марок, розповіли в "Укрпошті".

Придбати поштовий набір "Країна волонтерів" можна з 2 грудня у відділеннях по всій країні та інтернет-магазині "Укрпошти". Частину коштів із продажу марок планують спрямувати на благодійні потреби.

Раніше Національний банк України та "Укрпошта" презентували пам’ятну монету, створену на честь сторіччя від заснування "Українського Радіо" – найстарішого мовника в країні.