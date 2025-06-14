"Символ краплини, що стає морем": "Укрпошта" випустила марку до Всесвітнього дня донора

До Всесвітнього дня донора крові "Укрпошта" ввела в обіг спеціально створену марку "Шанс на життя", яку присвятили тим, хто жертвує кров, медикам та волонтерам.

"Разом із проєктом ДонорUA ми хочемо сказати: ви – ті, завдяки кому б’ються серця", – розповіли в пресслужбі компанії.

В "Укрпошті" нагадали, що лише за перший тиждень повномасштабного вторгнення до платформи ДонорUA приєдналися 25 тисяч нових донорів, а з 2022 року база зросла вп’ятеро – до 200 тисяч людей.

"На третій рік великої війни, коли кожна крапля може вирішити долю, потреба в донорах не зменшується. Кров рятує поранених бійців, цивільних, які постраждали від обстрілів, породіль з ускладненнями, онкохворих, пацієнтів з опіками, складними операціями. Іноді саме вона – єдина надія", – додали в компанії.

Нову марку "Шанс на життя" називають символом "краплини, що стає морем, і доброти, яка перетворюється на шанс".

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"Це наша подяка і важливе нагадування: твоя крапля крові – чиєсь майбутнє. Якщо маєте бажання та міцне здоров'я – приєднуйтесь! Стати донором – просто, і це дає шанс на життя", – сказав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На марці зобразили пару, що тримає серце і наповнює його кров’ю. Авторкою малюнку стала українська художниця Ліза Маркіна.

"Дефіцит донорської крові існував в Україні і до повномасштабної війни, сьогодні ж ця проблема постала гостро, як ніколи. Попри всі досягнення медицини, повноцінних замінників крові все ще не існує. Лише ми здатні поділитися нею з тими, хто цього потребує", – наголосила співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.

Тираж нової поштової марки складає 150 тисяч примірників, конверта "Перший день" – 20 тисяч виробів, а презентаційної теки – 500 одиниць.

"Шанс на життя" можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та на сайті компанії.

Раніше "Укрпошта" випустила марку, присвячену Дню матері. На ній зобразили обійми військового з жінкою в традиційному українському вбранні.