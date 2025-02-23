Здійснили мрію оборонниці Маріуполя: українські полярники здійняли над Антарктидою прапор "Азову"

У грудні 2024 році через несприятливу погоду військовослужбовицям не вдалося потрапити на станцію "Академік Вернадський"

Українські полярники поблизу станції "Академік Вернадський" на острові Галіндез здійняли прапор бригади Національної гвардії "Азов". Так учасники 29-ї антарктичної експедиції вшанували військовослужбовців та втілили мрію захисниці Маріуполя Валерії Суботіної на позивний "Нава".

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Там розповіли, що оборонниця Маріуполя "Нава" написала полярникам у травні 2022 року, коли перебувала на оточеній російськими військами "Азовсталі".

Тоді захисниця зізналася, що дуже хотіла б потрапити на зимівлю в Антарктиду, що стало її додатковою мотивацією, щоб вистояти в російському полоні.

РЕКЛАМА:

В Україну Валерія повернулася у квітні 2023 року, а вже в грудні 2024-го вирушила до Антарктиди разом із посестрою Марією "Гердою" Чех.

Захисниці здійснили подорож до крижаного континенту на круїзному лайнері, однак через несприятливі погодні умови їм не вдалося побувати на станції "Академік Вернадський".

За словами полярників, за декілька десятків кілометрів від української наукової бази лайнер застав сильний шторм, тому капітан вирішив повернути судно назад.

"Того дня і ми в центрі, і полярники на станції, і Нава з Гердою дуже засмутилися. Але ми пообіцяли, що докладемо всіх зусиль, щоб у майбутньому вони потрапили до "Вернадського". А найближчим часом виконаємо одну з головних місій їхньої поїздки: здіймемо прапор "Азова" над станцією", – розказав директор НАНЦ Євген Дикий.

Прапор "Азову" доставили до станції члени сезонної української експедиції. Стяг на флагштоку підняв полярник Юрій Лишенко, який отримав важке поранення на фронті, але повернувся в Антарктиду.

"Хоч ми і засмутилися, що не потрапили на станцію, але я бачу в цьому й оптимізм: значить, ця подорож ще попереду. А поки ми повернулися на службу, наш стяг все ж дістався "Вернадського" і замайорів над ним. Це ще один спосіб нагадати світу про війну в Україні та нашу незламність", – поділилася враженнями Нава.

Раніше ми розповідали історію кохання бійців "Азову" Валерії та Андрія Суботіних, які одружилися на "Азовсталі" – за декілька днів до загибелі чоловіка під час виконання бойового завдання.