Ківалов втратить посаду: Кабмін реорганізовує Одеську юридичну академію

НУ "ОЮА" приєднають до Одеського національного університету імені Мечникова

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про приєднання Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені Мечникова.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

У відомстві зазначили, реорганізація негативно не вплине на студентів.

"Здобувачі освіти, які навчаються в НУ "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною).

Перехід програм до Одеського національного університету імені Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року", – розповіли у МОН.

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Зазначається, що для передачі майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого вишу створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Окрім того, права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів. Тож Сергій Ківалов втратить посаду президента академії.

У міністерстві нагадали, що основною причиною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація, адже впродовж останніх років кількість студентів зменшилася.

"Політика укрупнення закладів вищої освіти реалізується задля поліпшення якості, посилення спроможності університетів через об'єднання їхніх ресурсів та задля залучення інвестицій в оновлення їхньої науково-навчальної інфраструктури", – зауважили у МОН.

Водночас раніше у Міністерстві освіти і науки зазначали, що наразі не затвердили середньостроковий план реорганізації вишів, але обіцяють зробити це у IV кварталі 2025 року, утім "які заклади вищої освіти обʼєднають цьогоріч і за якими критеріями їх обиратимуть – поки невідомо".