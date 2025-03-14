Університет Джона Гопкінса оголосив про наймасовіше скорочення робочих місць через політику Трампа

Університет Джона Гопкінса скорочує понад 2 тисячі робочих місць у США та за кордоном.

Причина у припиненні дії грантів через політику президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

"Це важкий день для всієї нашої спільноти. Припинення фінансування USAID на суму понад 800 мільйонів доларів змушує нас згорнути критично важливу роботу тут, у Балтиморі, і на міжнародному рівні", – йдеться у заяві університету.

Це – наймасовіше скорочення в історії університету. Воно стосується 247 працівників у США та 1975 – в інших 44 країнах світу.

Скорочення робочих місць торкнеться Школи громадського здоров'я Блумберга, медичної школи та афілійованої з університетом некомерційної організації з міжнародної охорони здоров'я Jhpiego.

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Також адміністрація перевіряє Університет Джона Гопкінса через пропалестинські протести в кампусах.

Раніше Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Також адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму 400 мільйонів доларів через "нездатність розв'язати проблему антисемітизму".

Крім того, Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.