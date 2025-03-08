Жінки, інвалідність і кліматична криза: адміністрація Трампа обмежила використання майже двох сотень слів

В адміністрації президента США Дональда Трампа змінюють мову офіційного спілкування. Там радять уникати близько двох сотень слів – їх слід обмежено використовувати або видалити із загальнодоступних ресурсів, зокрема вебсайтів і шкільних програм.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на урядові меморандуми, офіційні та неофіційні інструкції адміністрації Трампа, з якими мали змогу ознайомитися журналісти.

Вони зауважили, що в деяких випадках на використання слів та виразів не наклали прямої заборони, але радили "бути обережними" з ними.

Перелік, зокрема, включає вирази:

кліматична криза;

культурна апропріація;

інвалідність;

різноманіття;

дискримінація;

рівність;

жінки;

фемінізм;

гендер;

Мексиканська затока ;

іммігранти;

інклюзивність;

ментальне здоров'я;

меншість;

корінні американці;

расизм;

постраждалі.

"Список, швидше за все, неповний. Може існувати більше документів агентства, ніж ті, які бачили репортери New York Times. При цьому деякі директиви розпливчасті або наводять приклади неприпустимих формулювань без прямої вказівки", – пояснили журналісти.

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У редакції видання зауважили, що всі президентські адміністрації змінюють мову офіційного спілкування, аби відобразити в ній свою політику. В їхній прерогативі вносити зміни до вебсторінок або навіть видаляти деякі.

Фото: Скриншот/New York Times

"Однак наведені тут слова та фрази представляють помітну і надзвичайну зміну в мовному кодексі, який використовують у коридорах влади федерального уряду та серед його складу. Вони є безпомилковим відображенням пріоритетів цієї адміністрації", – вважають журналісти.

Наприклад, у Трампа часто розглядали зусилля щодо різноманітності та рівності як такі, що підносять некваліфікованих або негідних людей. Ця стратегія закріплення нібито неспроможності поширювалася на кольорових, жінок, людей з інвалідністю та інших членів маргіналізованих груп.

У The New York Times провели аналіз вебсайтів федеральної агенції до і після того, як Трамп вступив на посаду. Журналісти виявили понад 250 доказів видалення або заміни слів із наведеного списку.

Зокрема, на сторінці вакансій Федерального управління цивільної авіації США зникла вказівка про пропозицію роботи як можливість стати частиною "різноманітної" робочої сили.

На сайті Національного пам'ятника Стоунвол Служби національних парків термін ЛГБТК+ замінили та ЛГБ, прибравши згадку про трансгендерних і квір людей.

Також на сторінці ключових тем Офісу глобальних змін Державного департаменту зникла інформація про Паризьку кліматичну угоду, указ про вихід із якої незадовго після інавгурації підписав Трамп.

Крім того, із сайту прибрали формулювання: "Кліматична криза не має кордонів, і проблема, і шляхи її рішення варіюються від локальних до глобальних".

У виданні зауважують, що аналіз охопив 5000 сторінок, але не всі сайти федерального уряду. Крім того, порівняння проводили зі змістом сторінок на початку лютого, тому станом на початок березня змін могло стати більше.

Раніше президент і деякі з його найближчих радників, зокрема Ілон Маск, зображали себе борцями за свободу слова.

"Державна цензура слова неприпустима у вільному суспільстві", – йшлося в одному з перших указав Дональда Трампа.

Нагадаємо, Національний інститут охорони здоров'я США розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов'язані з гендерною ідентичністю, інклюзивністю та екологією. Там вважають, що такі проєкти більше не відповідають їхнім "пріоритетам".