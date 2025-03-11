"Фінансова невизначеність": Гарвард призупиняє найм викладачів через політику Трампа

Гарвардський університет тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Причина у посиленій перевірці федерального фінансування коледжів та університетів з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Politico.

В університеті зазначили, що тимчасове заморожування має на меті "зберегти фінансову гнучкість", поки не будуть зрозумілими зміни у федеральній політиці та масштаб їхнього впливу на заклад.

Пауза у наймі почалася після того, як адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму 400 мільйонів доларів через "нездатність розв'язати проблему антисемітизму".

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Наразі також триває перевірка Гарварду щодо його ставлення до антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Обидва університети зіткнулися з увагою з боку республіканців через їхнє ставлення до антивоєнних і пропалестинських протестів у своїх кампусах.

Призупинити найм Гарвардський університет планує на поточний семестр.

Загалом федеральна робоча група з боротьби з антисемітизмом планує відвідати щонайменше 10 вишів для перевірки.

Нагадаємо, 8 березня у США заарештували палестинського активіста Махмуда Халіла, який організовував протести на підтримку Гази проти Ізраїлю в Колумбійському університеті.

Це перший відомий випадок після обіцянки адміністрації Трампа депортувати студентів за участь у пропалестинських протестах.

Раніше Колумбійському університету погрожували скоротити фінансування через "неспроможність запобігти антисемітизму".