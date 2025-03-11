"Фінансова невизначеність": Гарвард призупиняє найм викладачів через політику Трампа
Гарвардський університет тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".
Причина у посиленій перевірці федерального фінансування коледжів та університетів з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Politico.
В університеті зазначили, що тимчасове заморожування має на меті "зберегти фінансову гнучкість", поки не будуть зрозумілими зміни у федеральній політиці та масштаб їхнього впливу на заклад.
Пауза у наймі почалася після того, як адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму 400 мільйонів доларів через "нездатність розв'язати проблему антисемітизму".
Наразі також триває перевірка Гарварду щодо його ставлення до антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Обидва університети зіткнулися з увагою з боку республіканців через їхнє ставлення до антивоєнних і пропалестинських протестів у своїх кампусах.
Призупинити найм Гарвардський університет планує на поточний семестр.
Загалом федеральна робоча група з боротьби з антисемітизмом планує відвідати щонайменше 10 вишів для перевірки.
Нагадаємо, 8 березня у США заарештували палестинського активіста Махмуда Халіла, який організовував протести на підтримку Гази проти Ізраїлю в Колумбійському університеті.
Це перший відомий випадок після обіцянки адміністрації Трампа депортувати студентів за участь у пропалестинських протестах.
Раніше Колумбійському університету погрожували скоротити фінансування через "неспроможність запобігти антисемітизму".