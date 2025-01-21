Яким було ваше 24 лютого 2022 року? Розкажіть свою історію "УП. Життя"

"УП. Життя" збирає історії українців про 24 лютого 2022 року

24 лютого виповнюється три роки, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Про цей день вже написано чимало історій, утім ще більше залишаються нерозказаними.

Тому ми в "УП. Життя" просимо Вас поділитися своїми спогадами про 24 лютого 2022 року, які ми хочемо опублікувати на сайті до річниці повномасштабного вторгнення.

Щоб надіслати свою розповідь, заповніть Google-форму. У ній потрібно вказати своє ім’я, описати (можна коротко) історію та залишити контакти для зворотного зв’язку.

Протягом трьох років ми опублікували десятки історій про те, як для українців розпочалася велика війна.

Серед них – розповідь про 17-річного хлопця-напівсироти, який зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі та намагався вижити під постійними обстрілами, а згодом був силоміць вивезений до Росії.

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Писали й про захисників Маріуполя, які до останнього боронили місто. Зокрема, про азовця Ярослава із позивним "Ясь". Він одним із перших зустрів російську навалу, яка сунула на місто, та захищав "Азовсталь".

Також ми розповідали історію кохання військових Валерії Карпиленко та Андрія Суботіна, які від початку великої війни були у Маріуполі та одружилися в бункері на тому ж заводі. Чоловік загинув, а жінка – майже рік провела у російському полоні.

Ми висвітлювали непрості історії та героїзм людей в окупації. Зокрема розповідали, як Лариса Фесенко, директорка ліцею у селі на Харківщині, пережила 45 днів російського карцеру на початку повномасштабної війни. Освітянку здали окупантам її ж колеги.

Писали ми і про тих, хто змінив свій фах заради захисту України. Одна з них – Неллі Чорба з позивним Monkey. До повномасштабного вторгнення дівчина була студенткою театрального вишу й збиралася присвятити своє життя сцені. Однак вже у березні 2022 року Неллі склала присягу, а згодом стала мінометницею.

Досвід кожного українця зараз – непростий та важливий. Тож пишіть нам, щоб поділитися своїм.