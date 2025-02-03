Уповноважений: В Україні зниклими безвісти через війну вважають майже 63 тисячі осіб

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин наразі перебувають майже 63 тисячі людей. Ця цифра включає цивільних і військових.

Фахівцям вдалося встановити місце перебування та ідентифікувати тіла понад 10 тисяч осіб.

Про це в ефірі "Українського радіо" розповів Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пише Національна поліція України.

Водночас він зауважив, що здебільшого до Реєстру вносять дані щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях України.

Окрім того, там міститься інформація щодо зниклих внаслідок надзвичайних подій або через події природного чи техногенного характеру.

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Раніше Артур Добросердов у коментарі для "Української правди" розповідав, що з початку 2024 року майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти. Водночас у розшуку перебувають 59 тисяч осіб.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено: 3923 з них у зв'язку зі встановленням місця перебування, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.

Крім цього, у реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла – таких записів наразі понад 3,2 тисячі.

Станом на жовтень 2024-го зниклими безвісти через війну вважають понад 1700 дітей.

Раніше ми розповідали, що робити рідним військових, яких визнали безвісти зниклими, хто може претендувати на виплати та як їх оформити.

Також нещодавно Уряд змінив процедуру отримання відстрочки для родичів зниклих безвісти людей.