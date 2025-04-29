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Уряд затвердив додатковий розподіл субвенції на шкільні автобуси: які області отримають кошти

Альона Павлюк — 29 квітня, 16:21
Уряд затвердив додатковий розподіл субвенції на шкільні автобуси: які області отримають кошти
Уряд розподілив додаткові кошти на закупівлю шкільних автобусів
AllaSerebrina/Depositphotos

Кабінет Міністрів затвердив додатковий розподіл субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів.

Кошти отримають 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Загальний обсяг субвенції – 273,7 мільйона гривень. Вона дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема й спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Закупівлі проведуть за умови співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market. Це має скоротити терміни процедур.

Автобуси отримають такі області:

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  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська;
  • Чернігівська.

Раніше уряд виділив на 2025 рік 1,6 мільярда гривень на купівлю шкільних автобусів.

Водночас у кількох областях заявляли, що попри збільшення обсягу, грошей все одно не вистачить, аби повністю закрити потребу в шкільному транспорті та забезпечити підвезення учнів з віддалених населених пунктів до навчальних закладів.

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