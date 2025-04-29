Уряд затвердив додатковий розподіл субвенції на шкільні автобуси: які області отримають кошти
Кабінет Міністрів затвердив додатковий розподіл субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів.
Кошти отримають 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Загальний обсяг субвенції – 273,7 мільйона гривень. Вона дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема й спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.
Закупівлі проведуть за умови співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market. Це має скоротити терміни процедур.
Автобуси отримають такі області:
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Сумська;
- Харківська;
- Хмельницька;
- Черкаська;
- Чернігівська.
Раніше уряд виділив на 2025 рік 1,6 мільярда гривень на купівлю шкільних автобусів.
Водночас у кількох областях заявляли, що попри збільшення обсягу, грошей все одно не вистачить, аби повністю закрити потребу в шкільному транспорті та забезпечити підвезення учнів з віддалених населених пунктів до навчальних закладів.