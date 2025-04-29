Уряд затвердив додатковий розподіл субвенції на шкільні автобуси: які області отримають кошти

Кабінет Міністрів затвердив додатковий розподіл субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів.

Кошти отримають 10 областей, які першочергово потребують оновлення автопарку, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Загальний обсяг субвенції – 273,7 мільйона гривень. Вона дасть змогу громадам закупити нові шкільні автобуси, зокрема й спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Закупівлі проведуть за умови співфінансування місцевими бюджетами та через Prozorro Market. Це має скоротити терміни процедур.

Автобуси отримають такі області:

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Дніпропетровська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Хмельницька;

Черкаська;

Чернігівська.

Раніше уряд виділив на 2025 рік 1,6 мільярда гривень на купівлю шкільних автобусів.

Водночас у кількох областях заявляли, що попри збільшення обсягу, грошей все одно не вистачить, аби повністю закрити потребу в шкільному транспорті та забезпечити підвезення учнів з віддалених населених пунктів до навчальних закладів.