Уряд виділив 1,6 млрд грн на купівлю шкільних автобусів. Чи вистачить цих грошей громадам?

У 2025 році держава виділила 1,6 млрд гривень на субвенцію для придбання шкільних автобусів, минулого року її сума склала 1 млрд гривень.

Попри збільшення обсягу, у деяких областях грошей не вистачить, аби повністю закрити потребу в шкільному транспорті та забезпечити підвезення учнів з віддалених населених пунктів до навчальних закладів.

Розподіл обсягу субвенції на початку 2025 року затвердив Кабінет міністрів України, повідомили в Міністерстві фінансів.

Там пояснили, що не всі області отримають рівні частки коштів для придбання шкільних автобусів, зокрема уряд виділив для:

Вінницької – 141,9 млн грн;

Волинської – 112,1 млн грн;

Дніпропетровської – 101,7 млн грн;

Житомирської – 70,7 млн грн;

Закарпатської – 169,3 млн грн;

Запорізької – 2,3 млн грн;

Івано-Франківської – 132,9 млн грн;

Київської – 180,6 млн грн;

Кіровоградської – 17,7 млн грн;

Львівської – 132,9 млн грн;

Миколаївської – 23,5 млн грн;

Одеської –11,8 млн грн;

Полтавської – 82,9 млн грн;

Рівненської – 97,5 млн грн;

Сумської – 30,8 млн грн;

Тернопільської – 68,9 млн грн;

Харківської – 23,4 млн грн;

Хмельницької – 21,4 млн грн;

Черкаської – 31,9 млн грн;

Чернівецької – 133,9 млн грн;

Чернігівської – 11,7 млн гривень.

У Міністерстві фінансів вважають, що субвенція забезпечить громади близько 460 новими автобусами або дозволить оновити транспорт, який знищили внаслідок російської військової агресії.

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"Це дозволить забезпечити комфортне перевезення близько 30 тисяч дітей до шкіл та у зворотному напрямку.

Так буде забезпечено регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, де діти, які проживають далеко від шкіл або на деокупованих територіях чи мають особливі освітні потреби, зможуть вчитися очно та отримати рівний доступ до знань" – стверджує заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Чи вистачить виділених коштів, аби покрити потребу в транспорті в областях?

У коментарі для "Нової української школи" директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска розповів, що громади області потребують 60 автобусів.

Однак навіть з урахуванням того, що місцева влада повинна частково оплатити вартість транспортних засобів, субвенція не зможе повністю покрити витрати на них.

"На загал нам потрібно 60 автобусів. Середня ціна одного автобусу – близько 4 млн грн. Тобто загальна потреба близько 240 млн грн, а по субвенції отримаємо 132,9 млн грн.

Якщо враховувати, що громади мають долучатися до цих закупівель співфінансуванням у розмірі від 5-10% і вище, то цих коштів вистачить приблизно на 43-44 автобуси", – пояснив Олег Паска.

Громадам Рівненської області бракує 72 шкільних автобусів, розповів очільник місцевого департаменту освіти і науки Петро Коржевський.

"Ми добре знаємо нашу потребу: це 72 автобуси. З огляду на співфінансування громад, має вистачити на 30, не враховуючи тих, що більше ремонтуються, ніж їздять.

Щодо співфінансування – не все так просто: минулого року було в середньому 45% від громади, цього року – складніше, добре, якщо в середньому буде 20%", – зауважив він.

Петро Коржевський додав, що в кожній громаді потрібно закупити щонайменше один автобус для дітей з особливими освітніми потребами, навіть якщо таких учнів немає.

"Ми все одно маємо купити спеціально обладнаний автобус, ціна якого – 4,6 млн грн, приблизно на 500 тис. дорожче за звичайний", – додав Петро Коржевський.

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У коментарі для "Української правди. Життя" очільник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак підтвердив, що у 2025-му область отримала значно менше коштів субвенції для шкільних автобусів, ніж попереднього року.

У 2024 році уряд визнав прифронтові та прикордонні області пріоритетними для отримання субвенції. Якщо того року Одещина отримала 56 млн гривень для придбання шкільних автобусів, то в 2025-му лише 11,8 мільйонів.

За словами Олександра Лончака, в 2024 році в області вдалося придбати лише 26 транспортних засобів за потреби в 125. Цьогоріч громадам на Одещині досі бракує 99 шкільних автобусів. Через значну потребу в транспорті в Одеській ОДА звернулися до Кабміну з клопотанням про перегляд розподілу субвенції.

Олександр Лончак пояснив, що закупівлю автобусів в області здійснюють централізовано, а транспортні засоби отримують ті громади, які мають в цьому більшу потребу.

"Ми визначаємо пріоритетними заклади, де, наприклад, відбувається оптимізація закладів освіти, потреба створити старшої профільної школи. Якщо в одній громаді потрібно три автобуси, а іншій – один, то транспортний засіб отримає перша", – пояснив очільник Департаменту освіти і науки Одеської ОДА.

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Цьогоріч для закупівлі автобусів у Миколаївській області уряд виділив майже вдвічі менше коштів – 23,5 млн гривень.

У місцевому Департаменті освіти і науки в коментарі для "Української правди. Життя" розповіли, що минулого року для цих потреб отримали понад 43 млн гривень.

За ці кошти вдалося придбати 27 транспортних засобів для перевезення школярів, але це не допомогло повністю закрити потребу. Громадам на Миколаївщині досі бракує 64 автобуси.

У Миколаївській області, державна субвенція покриває лише половину вартості шкільного транспорту – 50% від суми мають надати місцеві громади.

"Бачимо суттєвий прогрес". Колишній освітній омбудсмен розповів про ситуацію зі шкільними автобусами

У коментарі для "Української правди. Життя" перший освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що ситуація, коли державна субвенція не повністю покриває потребу в шкільних автобусах, повторюється щорічно. Однак тенденція щодо збільшення обсягу субвенції позитивна, вважає він.

"Коштів на автобуси не вистачало завжди, досі не було жодного року, щоб субвенція покривала цю потребу повністю – в кращому випадку лише на 30-40%.

Позитивно те, що цього року суттєво – у понад півтора рази – збільшена субвенція на шкільні автобуси. Тобто ми бачимо суттєвий прогрес", – пояснив головний редактор "НУШ" Сергій Горбачов.

Однак він додав, що держава надає кошти громадам на умовах співфінансування – тобто частину коштів для придбання автобусів має надати місцева влада.

Колишній освітній омбудсмен із посиланням на керівників департаментів освіти та науки в областях стверджує, що в попередні роки місцеві громади мали більше спроможностей для виділення зі своїх бюджетів грошей на купівлю шкільного транспорту.

"Якщо щонайменше два-три роки такий обсяг субвенцій для шкільних автобусів збережеться, можна очікувати, що ця проблема буде закритою", – прогнозує Сергій Горбачов.

Як в областях формують запити на шкільні автобуси?

За словами Сергія Горбачова, формування запитів – стандарта процедура, яку щороку проводять керівники закладів освіти. Інформацію про потребу в шкільних автобусах очільники шкіл надсилають керівникам громади, які надають ці дані обласним державним адміністраціям.

"Тобто громади знають, скільки їм не вистачає. Там давно сформовані шкільні мережі, опорні заклади, його філії та віддалені населені пункти, з яких необхідно забезпечити довезення дітей", – розповів колишній освітній омбудсмен.

Як громади вирішують питання нестачі коштів для придбання автобусів?

Якщо в громадах бракує шкільних автобусів, це можуть вирішувати в декілька способів. Дехто залучає кошти з благодійних фондів, виділяють гроші з місцевих бюджетів або, як компромісний варіант, укладають договори про перевезення з місцевими підприємцями.

Раніше ми розповідали про школу на Закарпатті, де протягом 3,5 років не можуть обладнати вбиральні всередині приміщення, хоча для цього виділили понад 900 тисяч гривень.